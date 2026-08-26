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H1-B ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಳವಳ: ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುತ್ತೆ ಎಂದ FIIDS

ಹೋಮ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲ H1-B ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 103,265 ಡಾಲರ್​ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ದಿನದ ಬಳಿಕ FIIDSನ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ.

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H1-B ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಳವಳ: (AP)
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By PTI

Published : August 26, 2026 at 7:00 AM IST

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ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಅಮೆರಿಕ: H1-B ಕೆಲಸದ ವೀಸಾಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ 103,265 ಅಮೆರಿಕನ್​ ಡಾಲರ್​​​​​​​​​​​ಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ - ಅಮೆರಿಕನ್ ವಕಾಲತ್ತು ಗುಂಪೊಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಅಮೆರಿಕದ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ಹೊರ ಹಾಕಿದೆ.

ಅಸಾಧಾರಣ ಶುಲ್ಕವು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಇಡಲು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಡಯಾಸ್ಪೊರಾ ಸ್ಟಡೀಸ್ (FIIDS) ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.

ಹೋಮ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲ H1-B ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 103,265 ಡಾಲರ್​ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ದಿನದ ಬಳಿಕ FIIDSನ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆ ಈಡೇರಿಸಲು ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ವಂಚನೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಲಸೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು DHS ಮತ್ತು USCIS ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, 103,265 ಡಾಲರ್​ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 98 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಶುಲ್ಕವು ನಗದು ಕೊರತೆ ಇರುವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳನ್ನು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಬಹುದು. ಸಾವಿರಾರು H-1B ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು FIIDS ನ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಖಂಡೇರಾವ್ ಕಾಂಡ್ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು FIIDS ಹೇಳಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, 2025 ರ ಶರತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇಕಡಾ 17 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

111,000 ರಷ್ಟು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಇಳಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೇಕಡಾ 9.5 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಮತ್ತು 3.4 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್​ ವರೆಗಿನ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು NAFSA ಹೇಳಿದೆ ಎಂದು FIIDS ಹೇಳಿದೆ.

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ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ನೇತೃತ್ವದ ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರ ವೀಸಾ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಎಚ್​1ಬಿ (H-1B) ವೀಸಾ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 98 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ (103,265 ಡಾಲರ್​) ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸದ್ಯ ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೀಸಾ ಮಿತಿಯಡಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ 65 ಸಾವಿರ ಎಚ್​-1ಬಿ ವೀಸಾಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪದವಿ ಪಡೆದ ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 20 ಸಾವಿರ ವೀಸಾಗಳು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 'ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್​ ಕ್ಯಾಪ್​' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

TAGGED:

SHIFT HIGH VALUE JOBS
FIIDS
H1 B ವೀಸಾ
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ದುಬಾರಿ
H1B FEE HIKE

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