ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಓದುತ್ತಿರುವ ವಿದೇಶಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ H1B ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕದ ಹೆಚ್ಚಳವಿಲ್ಲ: USCIS
ಈಗಾಗಲೇ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು H1B ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಬಚಾವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೊಸ ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ಸಿಐಎಸ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : October 21, 2025 at 4:03 PM IST
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಅಮೆರಿಕ: ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕದ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯೊಂದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ವೀಸಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ವಾಸ್ತವ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಎಚ್1ಬಿ ವೀಸಾಗೆ 100,000 ಡಾಲರ್ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಅಂಡ್ ಇಮ್ಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ (ಯುಎಸ್ಸಿಐಎಸ್) ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಇದರಂತೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19ರಂದು ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್, ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಎಚ್1ಬಿ ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು 100,000 ಡಾಲರ್ಗೆ ಏರಿಸಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಇವರಿಗೆ ಈ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸಲ್ಲ; ಈ ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಈ ಹಿಂದಿನ ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡಾ ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೊಸ ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ಸಿಐಎಸ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಚ್1ಬಿ ವೀಸಾ ಹೊಂದಿರುವವರು ಅಮೆರಿಕದ ಹೊರಗೆ ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಬಂಧ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಅದು ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕ ನೀತಿ ಅಮೆರಿಕದ ಒಳಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ ಅಂತಹ ತಿದ್ದುಪಡಿ, ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯುಎಸ್ಸಿಐಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಥವಾ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅನರ್ಹ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ ಆಗ ಹೊಸ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ವೀಸಾ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕ ತೊರೆದು ಮತ್ತೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ವೀಸಾದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಸದ್ಯ ಇರುವ ಎಚ್1ಬಿ ವೀಸಾದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಮರು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದರೆ ಅಂತಹವರು ಈ ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಗೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್1ಬಿ ವೀಸಾದ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆಘಾತ ನೀಡಿದ್ದರು. H1B ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಸಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಎಚ್1ಬಿ ವೀಸಾ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಚ್1ಬಿ ವೀಸಾ ನೀತಿಯು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ವಲಸೆ ತಡೆಯಲು ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅಮೆರಿಕ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದೆ.
