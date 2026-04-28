ಈಶಾನ್ಯ ನೈಜೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ; 29 ಜನರ ಹತ್ಯೆ

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 28, 2026 at 10:45 AM IST

ಜೋಸ್ (ನೈಜೀರಿಯಾ): ಈಶಾನ್ಯ ನೈಜೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್​ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದ ಯುವಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, 29 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಗವರ್ನರ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆದ ಮಾರಕ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ.

ಕ್ಯಾಮರೂನ್‌ನ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಡಮಾವಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಜಿಹಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಗಳ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಕೋಮು ಹಿಂಸಾಚಾರ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ.

ನೈಜೀಯರಿಯಾದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳು ತಿಂಗಳುಗಳು ಬಾಕಿಯಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ದಾಳಿ ನೈಜೀರಿಯಾದ ಭದ್ರತಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.

ಘಟನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಗವರ್ನರ್ ಅಹ್ಮದು ಉಮರು ಫಿಂಟಿರಿ, ಗೊಂಬಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಯಾಕು ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಮಾರಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 29 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೂಡ ಇದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗಯಾಕು ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದಾಗ ಬಂದೂಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ದಾಳಿಕೋರರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಯುವಕರಾಗಿದ್ದು, ಫುಟ್ಬಾಲ್​ ಆಟ ನೋಡಲು ಬಂದ ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಎಫ್​ಪಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರು, ಅವರು ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳಗಳು, ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿದರು ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ದಾಳಿಕೋರರು ಹಲವಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ, 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿವಾಸಿಗಳ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕ ಅಗ್ರೆ ಅಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಘಟನೆಗೆ ನೈಜೀರಿಯಾದ ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಬೊಕೊ ಹರಾಮ್ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಆದರೆ, ಅದರ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಗುಂಪು, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ನ ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ದಾಳಿಯ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ 25 ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಚರ್ಚ್​ವೊಂದು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 100 ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸೈಟ್​​ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಗುಂಪು ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

