ETV Bharat / international

ನ್ಯಾಯಾರ್ಕ್​ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ 'ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಸುಮಾರು 1,300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುಎಸ್ ಧ್ವಜಗಳಿಂದ 250 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುತ್ತ ಭಾರತದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

Guinness World Record
ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ (X@IndiainNewYork)
author img

By PTI

Published : August 16, 2026 at 3:44 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ (ಅಮೆರಿಕ)​: ಭಾರತದ 80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವನ್ನು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್​ನ ಟ್ರೈ-ಸ್ಟೇಟ್​ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿದ 'ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆ' ಸೇರಿ ಕ್ವೀನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಮೇಯರ್ ಜೋಹ್ರಾನ್ ಮಮ್ದಾನಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮೆರವಣಿಗೆ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.

ಭಾರತದ 80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನ 250ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಜಂಟಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯ ಪಾರ್ಸಿಪ್ಪನಿಯಲ್ಲಿರುವ ವೆಟರನ್ಸ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ "ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಸಂಖ್ಯೆ"ಗಾಗಿ ಈ ಆಚರಣೆ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದೆ.

ಸುಮಾರು 1,300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುಎಸ್ ಧ್ವಜಗಳಿಂದ 250 ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆ 250 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುತ್ತ ಭಾರತದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದ ಮೇಯರ್ ಮಮ್ದಾನಿ ಕೂಡ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ನಂತರ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡೇ ಪರೇಡ್‌ನಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ "ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ-ಅಮೆರಿಕನ್ ಮೇಯರ್" ಎಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಬಣ್ಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಮ್ದಾನಿ, ಈ ಮೆರವಣಿಗೆ ತಮಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ಅನುಭವ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಮೇಯರ್ ಡೇವಿಡ್ ಡಿಂಕಿನ್ಸ್ ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ನಗರವನ್ನು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದರು. ಇಂದು, ನಮ್ಮ ನಗರವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ವಲಸೆಗಾರರಾದ ಹಿಂದೂಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು, ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮತ್ತು ಜೈನರು, ಬೌದ್ಧರು ಮತ್ತು ಸಿಖ್ಖರಲ್ಲಿ ಆ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಅನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಗೌರವ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಜನರಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಲಸೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ NY-NJ-NE (FIA) ಜೊತೆಗಿನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿ ಜೊಹೊ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಮನಸೆಳೆದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯ ಕೆಂಪು ಬಂಧಾನಿ ಪೇಟ, ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಕಂದು ಜಾಕೆಟ್: ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಪಿಎಂ

TAGGED:

NEW YORK TRI STATE
INDIAN I DAY CELEBRATION
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ
INDEPENDANCE DAY 2026
GUINNESS WORLD RECORD

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.