ETV Bharat / international

ಗಸ್ತು ಹಡಗಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಸ್ಪೀಡ್​ ಬೋಟ್: 15 ಮಂದಿ ಸಾವು

ಪೂರ್ವ ಗ್ರೀಕ್​ನ ದ್ವೀಪ ಚಿಯೋಸ್ ಬಳಿ ಗ್ರೀಸ್ ವಲಸಿಗರ ದೋಣಿ, ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆಯ ಹಡಗಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ 15 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Greece migrant boat collision off Chios leaves 15 dead
ಗಸ್ತು ಹಡಗಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಸ್ಪೀಡ್​ ಬೋಟ್: 15 ಮಂದಿ ಸಾವು (ANI)
author img

By ANI

Published : February 6, 2026 at 7:23 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಅಥೆನ್ಸ್, ಗ್ರೀಸ್; ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದ ವಲಸಿಗರನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಪೀಡ್‌ಬೋಟ್ ಗ್ರೀಕ್ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆಯ ಗಸ್ತು ಹಡಗಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು, ಪೂರ್ವ ಗ್ರೀಕ್ ದ್ವೀಪ ಚಿಯೋಸ್‌ನ ಏಜಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 15 ವಲಸಿಗರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂಗಳವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕ ಘಟನೆ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎನ್​ಎನ್​ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಟರ್ಕಿಶ್ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಮೈಲಿಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಮೆರ್ಸಿನಿಡಿ ಬಳಿ ಕರಾವಳಿಯ ಕಡೆಗೆ ವಲಸಿಗರಿಂದ ತುಂಬಿದ ಸ್ಪೀಡ್‌ಬೋಟ್ ತೆರಳುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಗ್ರೀಕ್​ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆಯ ಗಸ್ತು ಹಡಗಿಗೆ ಡಿಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಮುಳುಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆಲೆನಿಕ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅದರ ಗಸ್ತು ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂಗಳವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಲೈಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲದೇ ಚಿಯೋಸ್ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬೋಟ್​ ಗುರುತಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು. ಆದರೆ ಬೋಟ್​, ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಬದಲು ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಗಸ್ತು ದೋಣಿಯ ಸ್ಟಾರ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಬದಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ದೋಣಿ ಮಗುಚಿ ಮುಳುಗಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕನಿಷ್ಠ 25 ವಲಸಿಗರನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದು ಬದುಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದ ಅವರನ್ನು ಚಿಯೋಸ್‌ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ 11 ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಇಬ್ಬರು ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎನ್‌ಎನ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

11 ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ 14 ಜನರ ಶವಗಳನ್ನು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ನಂತರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 15ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬದುಕುಳಿದವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಾಣೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ಮುಂದುವರೆದಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಪೀಡ್‌ಬೋಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.

ಗಾಯಗೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಹಲವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಈ ದುರಂತವು ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ವಲಸಿಗರ ಸಂಕಷ್ಟ, ಗಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟಲು ಅವರು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಲಸೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಹಿಂದೆ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕ ವಲಸೆ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ. 2014 ರಿಂದ ಹತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ವಲಸಿಗರು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಕಾಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:

ಖಮೇನಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್​ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಓಮನ್​ನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ​- ಅಮೆರಿಕ ಮಾತುಕತೆ

ನಾವು ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವುದಿಲ್ಲ: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವ ತನ್ನ​ ನಿರ್ಧಾರ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ ಪಾಕ್ ಪ್ರಧಾನಿ

ಇರಾನ್​ ಜತೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಮುಕ್ತ; ಹಾಗಂತ ಇದು ರಿಯಾಯಿತಿ ಆಗಿ ನೋಡಬಾರದು; ರುಬಿಯೋ

TAGGED:

15 MIGRANTS WERE KILLED
GREECE MIGRANT BOAT COLLISION
ಗಸ್ತು ಹಡಗಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ 15 ಮಂದಿ ಸಾವು
ಪೂರ್ವ ಗ್ರೀಕ್​ನ ದ್ವೀಪ ಚಿಯೋಸ್
BOAT COLLISION 15 DEAD

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.