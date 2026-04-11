ಸದ್ಭಾವನೆ ಇದೆ ಆದರೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ: ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಇರಾನಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು
ಮಾತುಕತೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು. ನಮಗೆ ಸದ್ಭಾವನೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಗಾಲಿಬಾಫ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
By ANI
Published : April 11, 2026 at 6:53 AM IST
ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: ಇರಾನ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಘರ್ ಗಾಲಿಬಾಫ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂದ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ತಡರಾತ್ರಿಯೇ ಇರಾನಿನ ತಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಲುಪಿತು. ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಗಾಲಿಭಾಪ್, ಟೆಹ್ರಾನ್ನ ಅಮೆರಿಕದ ಮೇಲಿನ ಆಳವಾದ ಅಪನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಹಿಂದಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಇರಾನ್ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ. ಇರಾನಿನ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ತಸ್ನಿಮ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕನ್ನರೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಅನುಭವವು ಯಾವಾಗಲೂ ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ. ಮಾತುಕತೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು. ನಮಗೆ ಸದ್ಭಾವನೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಅಧಿಕೃತ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಿನಾಬ್ ಘಟನೆಯ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಗಾಲಿಬಾಫ್ ಹೊತ್ತೊಯ್ದರು. ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು X ನಲ್ಲಿ ಗಾಲಿಬಾಫ್ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಹಚರರು ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಇರಾನ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ (IRIB) ವರದಿ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಇರಾನಿನ ನಿಯೋಗವು ಭದ್ರತೆ, ರಾಜಕೀಯ, ಮಿಲಿಟರಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹು ಪ್ರಮುಖ ವಲಯಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಚರ್ಚೆಗಳ ವಿಶಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಸಯ್ಯದ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಘ್ಚಿ, ಇರಾನ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಲಿ ಅಕ್ಬರ್ ಅಹ್ಮದಿಯನ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಗವರ್ನರ್ ಅಬ್ದುಲ್ನಾಸರ್ ಹೆಮ್ಮತಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ಹಲವಾರು ಸದಸ್ಯರು ಸಹ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಲಿಬಾಫ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಟೆಹ್ರಾನ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸದಿದ್ದರೆ ಅದು ಮಾತುಕತೆಗಳ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಟಿವಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಇರಾನ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ MB ಗಾಲಿಬಾಫ್, X ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಎರಡು ಕ್ರಮಗಳು ಈಡೇರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂವಾದ ನಡೆಯುವ ಮೊದಲು ಈ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಗತಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗಾಲಿಬಾಫ್ ಪ್ರಕಾರ ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕದನ ವಿರಾಮ ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಇರಾನಿನ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುವ ಮೊದಲು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಷರತ್ತುಗಳಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಎರಡು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕದನ ವಿರಾಮ ಮತ್ತು ಮಾತುಕತೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಇರಾನ್ನ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ಮಾತುಕತೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಈ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು ಎಂದು ಗಾಲಿಬಾಫ್ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ದುರ್ಬಲವಾದ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದವು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಟೆಹ್ರಾನ್ ಕದನ ವಿರಾಮವು ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಸಭೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ತಕ್ಷಣದ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ ಡಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
