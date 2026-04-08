ಇದು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಸುವರ್ಣಯುಗ, ಇರಾನ್​​ ಪುನರ್​​ ನಿರ್ಮಾಣ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು: ಟ್ರಂಪ್

ಇರಾನ್​ - ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿರುವ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಹಗೆತನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸಂಘರ್ಷ ನಿರತರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕದನ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಇರಾನ್​ನಲ್ಲಿ ಜನರ ಸಂಭ್ರಮ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್ (AP And ANI)
Published : April 8, 2026 at 1:50 PM IST

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್​​(ಅಮೆರಿಕ): ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್​​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಟೆಹ್ರಾನ್ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ ಕೆಲ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲೇ ಟ್ರಂಪ್​ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಟ್ರೂಥ್​ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು! ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣ ಗಳಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ. ಇರಾನ್​​ ಪುನರ್​​ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಕಳೆದ ವಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, 'ಶಿಲಾಯುಗಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ' ಎಂದು ಇರಾನ್​ಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅವರಿಂದಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ, ಇದು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಸುವರ್ಣ ಯುಗವಾಗಬಹುದು! ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಬುಧವಾರ ನೀಡಿದ್ದ ಗಡುವು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಮುನ್ನ ಟೆಹ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ. ನಂತರ ಇರಾನ್, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಗಣೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಸಾಗಣೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ದವು.

ಟ್ರಂಪ್​​ಗೂ ಮುನ್ನ, ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಘ್ಚಿ, ಇರಾನ್‌ನ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಗಣೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ವಾಗತ: ಇರಾನ್​-ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿರುವ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಹಗೆತನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಶ್ವತ, ಸಮಗ್ರ ಶಾಂತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಕದನ ವಿರಾಮದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಂಟೋನಿಯೊ ಗುಟೆರೆಸ್ ಸಂಘರ್ಷ ನಿರತರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಗುಟೆರೆಸ್ ಮಂಗಳವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಗರಿಕರ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ದುಃಖ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಹಗೆತನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದು ತುರ್ತಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡುಜಾರಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಹ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಾನಿನ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ- ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಗಾಯ: ಬುಧವಾರ ಬಹ್ರೇನ್‌ನ ಸಿತ್ರಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಾನಿನ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ಮನೆಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಆಂತರಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ - ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ ವಿರಾಮ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

