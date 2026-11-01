ಇಟಲಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಬಳಿಕ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ GEN-Z ಹೋರಾಟ: ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಲೂಟಿ, ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ
ಯುರೋಪಿನ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಜೋರಾಗಿವೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಇಟಲಿಯ ಬಳಿಕ ಈಗ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲೂ ಹೋರಾಟದ ಕಿಚ್ಚು ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ.
Published : November 1, 2026 at 5:09 PM IST
ಫ್ರಾಂಕ್ಫರ್ಟ್ (ಜರ್ಮನಿ): 'GEN Z' ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಯುರೋಪ್ನ ದೇಶವಾದ ಜರ್ಮನಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ನಲುಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಫ್ರಾಂಕ್ಫರ್ಟ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮುಸುಕುಧಾರಿ ಗಲಭೆಕೋರರು ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟಗಳು ಹಿಂಸೆಗೆ ತಿರುಗಿವೆ. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪೊಲೀಸರು ಜಲ ಫಿರಂಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
GenZ regelt ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುವಕರ ನೇತೃತ್ವದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಧಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಕದ ಇಟಲಿ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಚಳವಳಿಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಇದೀಗ, ಆ ಕಿಚ್ಚು ಜರ್ಮನಿಗೂ ತಟ್ಟಿದೆ.
ವೀಕೆಂಡ್ ವಾರ್: ಯುವಜನತೆಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ವಾರದ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಜಮಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕರ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಚದುರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ್ದರಿಂದ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಬರ್ಲಿನ್, ಕಲೋನ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಬರ್ಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಲಾಗುವ ಫ್ರಾಂಕ್ಫರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಷಮಯವಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆಯೇ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಕಲ್ಲು, ಪಟಾಕಿ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಜಲ ಫಿರಂಗಿ ಮತ್ತು ಪೆಪ್ಪರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಗಲಭೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ಅಂಗಡಿಗಳ ಬಾಗಿಲು, ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಒಡೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವನ್ನು ದೋಚಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲೂಟಿಯಾದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂದೂಕು ಮಳಿಗೆಯೂ ಇದೆ. ಅದರ ಕಿಟಕಿಗಳು ಒಡೆದಿವೆ. ಒಬ್ಬ ಶಂಕಿತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಎರಡು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಟ್ರೇನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಅಂಗಡಿಯ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಫರ್ಟ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬೀದಿಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗಲಭೆ ನಿಗ್ರಹ ಪೊಲೀಸರು ಭಾರಿ ಭದ್ರತೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೂ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎಡಪಂಥೀಯ ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳ ಕೃತ್ಯ-ಸಚಿವ: ಹೆಸ್ಸೆ ರಾಜ್ಯದ ಆಂತರಿಕ ಸಚಿವ ರೋಮನ್ ಪೊಸೆಕ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಎಡಪಂಥೀಯ ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳ ಕೃತ್ಯವಾಗಿದೆ. 100 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಎಡಪಂಥೀಯ ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳು ಫ್ರಾಂಕ್ಫರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ನುಸುಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ, ಮೆರ್ಜ್ ಮಸ್ಟ್ ಗೋ ಎಂಬ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಚಾನ್ಸೆಲರ್ ಆಗಿರುವ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಮೆರ್ಜ್ ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಯುರೋಪ್ನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು: ಯುರೋಪ್ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ GenZ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಜೋರಾಗಿವೆ. ಶನಿವಾರ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಸತತ ಮೂರನೇ ವಾರಾಂತ್ಯದಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆದವು. ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಭುಗಿಲೆದ್ದವು.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ರಂದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಾದ್ಯಂತ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದವು. ವಿದೇಶಿ ಮೂಲಭೂತವಾದಿಗಳು ಜರ್ಮನಿಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಬರ್ಲಿನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಟಲಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: