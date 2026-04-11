ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ಬಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹಣಕಾಸು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟಗಳು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಅಧೀನ ಮಹಾಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲಿ ಜುನ್ಹುವಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 11, 2026 at 11:05 AM IST
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ : ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು ಈಡೇರದ ಭರವಸೆಗಳಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ಬಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ವರದಿಯೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು 2030ರ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಕಳೆದ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ನ ಸೆವಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ನೀಲನಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ನ ವಸಂತ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಐಎಂಎಫ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನಾ ಜಾರ್ಜಿವಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲು ಐಎಂಎಫ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧವು ಈಗ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕತ್ತಲೆಗೊಳಿಸಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲಿ ಜುನ್ಹುವಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಹಣಕಾಸು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಗಣನೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ರೂಪಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಮಯ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಹವಾಮಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಆಘಾತಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಂತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೆವಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಾಯಕರು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ $4 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸೆವಿಲ್ಲೆ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದರು.
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಂಟೋನಿಯೊ ಗುಟೆರೆಸ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, IMF ಬಡ ದೇಶಗಳ ಬದಲು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಧ್ಯೇಯದಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ ದೇಶಗಳನ್ನು ತೀವ್ರ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆವಿಲ್ಲೆ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತಾದ ಯುಎನ್ ವರದಿಯು, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಆದರೆ, 2025ರಲ್ಲಿ 25 ದೇಶಗಳು ಬಡ ದೇಶಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 2024 ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 23 ರಷ್ಟು ನೆರವಿನ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ದಾಖಲೆಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಕೋಚನವಾಗಿದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಿಂದ 59% ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
