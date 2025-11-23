ಸೌದಿಯ ಮದೀನಾದಲ್ಲೇ ನೆರವೇರಿತು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸೌದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.
Published : November 23, 2025 at 11:29 AM IST
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಶನಿವಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅವರ ಸಹಚರರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿರುವ ಮದೀನಾದ ಜನ್ನತುಲ್ ಬಾಖಿ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಮುಸ್ಲಿಮರು ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸೌದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಈ ತಿಂಗಳ 17 ರಂದು ಮೆಕ್ಕಾದಿಂದ ಮದೀನಾಕ್ಕೆ ಉಮ್ರಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರದ 45 ಯಾತ್ರಿಕರು ಡೀಸೆಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಮೃತದೇಹಗಳು ಗುರುತಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಅಲ್ಲಿ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿತ್ತು.
ಸಚಿವ ಅಜರುದ್ದೀನ್, ಎಂಐಎಂ ಶಾಸಕ ಮಜೀದ್ ಹುಸೇನ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯೋಗ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಿತ್ತು. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದ ಇಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದರು. ಶನಿವಾರ ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಮೃತರ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ, ಸೌದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಶವಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿತು.
ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಳುಹಿಸಿದ ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಎಸ್. ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಮದೀನಾದ ಮುಖ್ಯ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು, ಮೃತರು ಮತ್ತು ಇತರರ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಕೋರಿದರು. ಬಳಿಕ, ಶವಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮ ವಿಧಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿಯು, ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿ ಡಾ. ಸುಹೇಲ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಜನರಲ್ ಫಹತ್ ಸೂರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರ ತಲಾ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು.
ಘಟನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ನವೆಂಬರ್ 17 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಉಮ್ರಾ ಯಾತ್ರಿಕರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಬಸ್ ಮದೀನಾ ಬಳಿ ಡೀಸೆಲ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು, ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ 45 ಉಮ್ರಾ ಯಾತ್ರಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ವಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಪೈಕಿ ಓರ್ವ ಸಾವಿನ ದವಡೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದ.
"ಬಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ 46 ಯಾತ್ರಿಕರಲ್ಲಿ, ಸೋಹೆಲ್ ಎಂಬ ಯುವಕ ಮಾತ್ರ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದಾನೆ. ಒಟ್ಟು 54 ಜನರು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಸೌದಿಯ ಜೆಡ್ಡಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ 46 ಜನರು ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇತರರು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರು. ಅವರು ನವೆಂಬರ್ 9 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 23 ರವರೆಗೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು" ಎಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸಜ್ಜನರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
