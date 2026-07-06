ಖಮೇನಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮೆರವಣಿಗೆ 10 ರಿಂದ 12 ಗಂಟೆ ಸಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಇರಾನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು
ಖಮೇನಿ ಅವರ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಮಶಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇಮಾಮ್ ರೆಜಾ (ಎಎಸ್) ಅವರ ಪವಿತ್ರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 9ರ ಗುರುವಾರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
By ANI
Published : July 6, 2026 at 12:40 PM IST
ಟೆಹ್ರಾನ್ (ಇರಾನ್): ಇರಾನ್ ಮಾಜಿ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನಾಯಕ ಅಯೊತೊಲ್ಲಾ ಸಯ್ಯದ್ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೆಹ್ರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ 10 ರಿಂದ 12 ಗಂಟೆ ಸಾಗಲಿದ್ದು, ಇದು ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ರಾಜ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೆಸ್ ಟಿವಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಕಳೆದೆರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಖಮೇನಿ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿದ್ದ ಟೆಹ್ರಾನ್ ಗ್ರಾಂಡ್ ಮೊಸಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಕೀರ್ಣದಿಂದ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6ಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. 10 ರಿಂದ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸಾಗಲಿರುವ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಮೆಹ್ರಾಬಾದ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಇರುವ ದಮಾವಂದ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಇಮಾಮ್ ಹುಸೇನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎನ್ಕ್ವೆಲಾಬ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಎನ್ಕ್ವೆಲಾಬ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಆಜಾದಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಆಜಾದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಶಾಹಿದ್ ಲಷ್ಗರಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಮೂಲಕ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸಾಗಲಿದೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಹುತಾತ್ಮ ಇಮಾಮ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಹುತಾತ್ಮರ ಪವಿತ್ರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಟೆಹ್ರಾನ್ನ ಇಮಾಮ್ ಹುಸೇನ್ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹಗಳ ಆಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಜನಸಮೂಹ ಕಾದಿದೆ ಎಂದು ತಸ್ನಿಮ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಭಾನುವಾರ ಗ್ರಾಂಡ್ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಜಾಫರ್ ಸೋಭಾನಿ ಅವರು ಹುತಾತ್ಮ ನಾಯಕ, ಅವರ ಅಳಿಯ ಡಾ. ಮೆಸ್ಬಾ-ಉಲ್-ಹೊಡಾ ಬಘೇರಿ-ಕಾನಿ, ಅವರ ಮಗಳು ಜಹ್ರಾ ಹದ್ದಾದ್-ಅಡೆಲ್, ಅವರ 14 ತಿಂಗಳ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಜಹ್ರಾ ಮೊಹಮ್ಮದಿ-ಗೋಲ್ಪಾಯೆಗಾನಿ ಮತ್ತು ಬುಸ್ ಕೆ ಹೊಯ್ದೈಸಿನಿ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು.
ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಪವಿತ್ರ ನಗರವಾದ ಕೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದ್ದು, ಬುಧವಾರ ನಜಾಫ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇಮಾಮ್ ಅಲಿ (ಎಎಸ್) ಮತ್ತು ಕರ್ಬಲಾದ ಇಮಾಮ್ ಹುಸೇನ್ (ಎಎಸ್) ಮತ್ತು ಹಜರತ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ (ಎಎಸ್) ಅವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.
ಖಮೇನಿ ಅವರ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಮಶಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇಮಾಮ್ ರೆಜಾ (ಎಎಸ್) ಅವರ ಪವಿತ್ರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 9ರ ಗುರುವಾರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ರಷ್ಯಾ, ಚೀನಾ, ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಇರಾಕ್, ತಜಕಿಸ್ತಾನ, ಟರ್ಕಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ನಿಯೋಗಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದವು ಎಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಟಿವಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
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