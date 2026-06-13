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ಶೀಘ್ರವೇ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆಯಂತೆ ಹತ್ಯೆಗೀಡಾದ ಇರಾನಿನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಖಮೇನಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ

ಖಮೇನಿ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ವಿದಾಯ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಜುಲೈ 4 ಮತ್ತು 9 ರ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

Funeral For Slain Iranian Supreme Leader Khamenei Set For July, As A Deal To End The War Nears
ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆಯಂತೆ ಹತ್ಯೆಗೀಡಾದ ಇರಾನಿನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಖಮೇನಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ (AP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 13, 2026 at 7:07 PM IST

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ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: ಇರಾನ್​- ಇಸ್ರೇಲ್​ - ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಣ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಒಪ್ಪಂದವು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್‌ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಮಾಜಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಖಮೇನಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ವಿದಾಯ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಜುಲೈ 4 ಮತ್ತು 9 ರ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಇರಾನ್‌ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ದೂರದರ್ಶನ IRIB ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಖಮೇನಿ ಹತ್ಯೆಗೀಡಾಗಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರ ಮಗ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ಅಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ- ಪಾಕ್​ ಪ್ರಧಾನಿ: ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಒಪ್ಪಂದವು ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಾಯಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಪ್ಪಂದವು ಹಿಂದಿಗಿಂತಲೂ ತೀರಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಶನಿವಾರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಒಪ್ಪಂದದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಹಿಗಾಗಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ, ಅದರ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ವಾರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಟ್ಟದ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಇರಾನ್‌ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರು ನೀಡಿದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೃತಜ್ಞತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಶೆಹಬಾಜ್​ ಷರೀಫ್​ ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಾಘ್ಚಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾಡಿದ X ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದವು ಎಂದಿಗೂ ಹತ್ತಿರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಗಳು ಒಪ್ಪಂದದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೇಳಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಅರಾಘ್ಚಿ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನೂ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತಿಮ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರಲಿದ್ಧಾರೆ ಎಂಬ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್​ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನು ಓದಿ:

ಅಮೆರಿಕ - ಇರಾನ್​ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್​ ಷರೀಫ್​ ಹೇಳಿಕೆ

ಭಾರತೀಯ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಇರಾನ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್​​ ಟ್ರಂಪ್

TAGGED:

IRAN WAR
SHEHBAZ SHARIF
TRUMP
ABBAS ARAGHCHI
AYATOLLAH ALI KHAMENEI FUNERAL

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