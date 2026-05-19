ನಾರ್ವೆಯ ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಯಾಣ: ಓಸ್ಲೋದಿಂದ ಸಮುದ್ರ ಸಹಕಾರದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ!
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ನಾರ್ಡಿಕ್ ಸಹವರ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ, ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ, ವ್ಯಾಪಾರದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 19, 2026 at 7:37 PM IST
ಓಸ್ಲೋ, ನಾರ್ವೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಓಸ್ಲೋದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ಸ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ - IPOIಗೆ ಪಾಲುದಾರರಾಗುವ ನಿರ್ಧಾರವು ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದ ಕಡಲ ಸ್ಥಿರತೆಯು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದ ಕಾಳಜಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವೇ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಮುಖ ಕಡಲ ತೀರದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಕಡಲ ಸ್ವಾಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿರುವ ನಾರ್ವೇಯು IPOI ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವುದು ವಿಶ್ವ ವಾಣಿಜ್ಯ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಾಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭವಿಷ್ಯವು ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
2019 ರಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಸಾಗರ ಸಂವಾದದ ಕುರಿತಾದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಲಪಡಿಸಲು ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಾಯಕರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾರತ - ನಾರ್ವೆ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಮಂಗಳವಾರ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನ ಪ್ರಧಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಭಾರತ-ನಾರ್ಡಿಕ್ 3ನೇ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಈ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು.
ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಕ್ರಿಸ್ಟ್ರುನ್ ಫ್ರಾಸ್ಟಾಡೊಟ್ಟಿರ್, ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಪೆಟ್ಟೆರಿ ಓರ್ಪೊ ಮತ್ತು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೆಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಡೆರಿಕ್ಸೆನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಮೂರು ನಾರ್ಡಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಥದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿದರು.
ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಕ್ರಿಸ್ಟ್ರುನ್ ಫ್ರಾಸ್ಟಾಡೊಟ್ಟಿರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಫಲಪ್ರದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಭಾರತವು ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನೊಂದಿಗಿನ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಎಕ್ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ರಣಧೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಫ್ರಾಸ್ಟಾಡೊಟ್ಟಿರ್ ನಡುವೆ ಓಸ್ಲೋದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಹತ್ಬದ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇಂಧನ, ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು, ಸೃಜನಶೀಲ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಸಹಕಾರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಫಿನ್ನಿಷ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಓರ್ಪೊ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ, ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, 5 ಜಿ ಮತ್ತು 6 ಜಿ, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು, ಸುಸ್ಥಿರತೆ, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮೋದಿ ಚರ್ಚಿಸಿದರು ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ವಕ್ತಾರರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ-ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಪರಸ್ಪರ ಕಾಳಜಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ಜೈಸ್ವಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾರ್ಡಿಕ್ ದೇಶಗಳು ಉತ್ತರ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್, ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ನಾರ್ವೆ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಡನ್ ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಐದು ನಾರ್ಡಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಟ್ಟು 1.9 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ GDP ಹೊಂದಿವೆ. ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಸಾಗರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ.
ಓಸ್ಲೋ 3 ನೇ ಭಾರತ-ನಾರ್ಡಿಕ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದು ಮೋದಿ ಮತ್ತು ನಾರ್ವೆ, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್, ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಡನ್ ನಾಯಕರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯು 2018 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ಹೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 2022 ರಲ್ಲಿ ಕೋಪನ್ಹೇಗನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಐದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರವಾಸದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಸ್ವೀಡನ್ನಿಂದ ನಾರ್ವೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೇ 15-20 ರಿಂದ ಯುಎಇ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಸ್ವೀಡನ್, ನಾರ್ವೆ ಮತ್ತು ಇಟಲಿ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾರ್ವೆ ಪ್ರವಾಸದ ಬಳಿಕ ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಭೇಟಿಯ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
