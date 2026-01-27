15 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರ: ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ
ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಬಳಿಕ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
Published : January 27, 2026 at 12:45 PM IST
ಪ್ಯಾರಿಸ್ (ಫ್ರಾನ್ಸ್): 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅತಿಯಾದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ನಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಮಾನ್ಯುವೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರಾನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿವರೆಗೆ ನಡೆದ ಸುದೀರ್ಘ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಸೂದೆ ಪರ 130 ಮತಗಳು ಚಲಾವಣೆ ಆದವು. ಈ ಮೂಲಕ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಮಸೂದೆ ಈಗ ಕಾನೂನಾಗುವ ಮೊದಲು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಮೇಲ್ಮನೆಯಾದ ಸೆನೆಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಅವರು ಈ ಕುರಿತು X ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹದಿಹರೆಯದವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಇದು "ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ" ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಶಾಸನವನ್ನು, ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತ್ತು. 16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದ ನಂತರ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸಹ ಇಂತಹ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಎರಡನೇ ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆ ಅಧಿಕವಾದಂತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಮಯವು ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಇದೆ.
"ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹದಿಹರೆಯದವರ ಭಾವನೆಗಳು ಅಮೆರಿಕನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಅಥವಾ ಚೀನಿ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಲ್ಲ " ಎಂದು ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಶನಿವಾರ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಹೊಸ ಖಾತೆಗಳಿಗಾಗಿ 2026 ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಳಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ರ ಪಕ್ಷದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿರುವ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಅಟ್ಟಲ್, ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ನಿಷೇಧ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಸೆನೆಟ್ ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಶಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸದ "ನಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
'ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ': ಹದಿಹರೆಯದವರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮೊಬೈಲ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಕ್ರಮವು "ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ವಸಾಹತುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಹಲವಾರು ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು" ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
"ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಕನಾಗಬಹುದು: ನಾವು ನಮ್ಮ ಯುವಜನರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾವಲು ಸಂಸ್ಥೆ ANSES ಈ ತಿಂಗಳು ಟಿಕ್ಟಾಕ್, ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಹದಿಹರೆಯದವರ ಮೇಲೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹುಡುಗಿಯರ ಮೇಲೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೂ ಅದು ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕುಸಿಯಲು ಏಕೈಕ ಕಾರಣವಲ್ಲ ಎಂದಿದೆ.
ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಅಪಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ಬುಲ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೇರಿವೆ.
"15 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಈ ಮಸೂದೆಯೂ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದ್ರೆ ಕರಡು ಮಸೂದೆಯಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಶ್ವಕೋಶಗಳು ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
LFIನ ಅರ್ನಾಡ್ ಸೇಂಟ್-ಮಾರ್ಟಿನ್ ಈ ನಿಷೇಧವನ್ನು "ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಿತೃತ್ವದ ಒಂದು ರೂಪ" ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ "ಅತಿಯಾದ ಸರಳೀಕೃತ" ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಸೋಮವಾರ, ಒಂಬತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಘಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು "ನಿಷೇಧಿಸುವ" ಬದಲು "ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ" ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದವು.
ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಅವರು, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2018 ರಲ್ಲೇ ಫ್ರಾನ್ಸ್ 11 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿತ್ತು.
ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಲಿಸಬೆತ್ ಬೋರ್ನ್ ಸೋಮವಾರ ಈ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. "ಇದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜಟಿಲವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಮೊದಲು ನಾವು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
