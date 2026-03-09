ಲೆಬನಾನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ ಕರೆಯುವಂತೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮನವಿ: ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಇಸ್ರೇಲ್
ಟೆಹ್ರಾನ್, ಇಸ್ಫಹಾನ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹೊಸ ವಾಯುದಾಳಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
Published : March 9, 2026 at 6:04 PM IST
ಟೆಹ್ರಾನ್,ಇರಾನ್: ಕುವೈತ್ನ ಅಲ್-ಅದಿರಿ ವಾಯುನೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ನ ಐಆರ್ಜಿಸಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಐಆರ್ಜಿಸಿ ತನ್ನ ನೌಕಾಪಡೆಯಿಂದ ಕುವೈತ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್-ಅದಿರಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ವಾಯುನೆಲೆಯನ್ನು ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಲ್ ಜಜೀರಾ ಪ್ರಕಾರ, ಕುವೈತ್ನ ವಾಯುನೆಲೆಯ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ಅಮೆರಿಕದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ರ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ನ ಐಆರ್ಜಿಸಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ದಾಳಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ ಇಸ್ರೇಲ್: ಇನ್ನು ಟೆಹ್ರಾನ್, ಇಸ್ಫಹಾನ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹೊಸ ವಾಯುದಾಳಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ವಕ್ತಾರರು ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇರಾನ್ನ ಮೂರು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಯುಪಡೆಯು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ವಾಯುದಾಳಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ ತುರ್ತು ಸಭಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಒತ್ತಾಯ: ಕಳೆದ ವಾರ ಇಸ್ರೇಲ್ನಿಂದ ಭೀಕರ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 400 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಸಭೆ ಕರೆಯುವಂತೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕೋರಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಜೀನ್-ನೋಯೆಲ್ ಬ್ಯಾರಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾನವೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸುಮಾರು $6.9 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 20 ಟನ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾನವೀಯ ನೆರವನ್ನು ರವಾನಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾರಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಬನಾನ್ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಡೆಯಲು ಕದನ ವಿರಾಮ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾದ ನಿಶ್ಯಸ್ತ್ರೀಕರಣದ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಾವು ಲೆಬನಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಉನ್ನತ ಫ್ರೆಂಚ್ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ತಾವೇ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ-EU; ಇರಾನ್ ಜನರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಾವೇ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು EU ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಉರ್ಸುಲಾ ವಾನ್ ಡೆರ್ ಲೇಯೆನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಇರಾನ್ ಜನರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಘನತೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಾವೇ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸೈಪ್ರಸ್ನೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
