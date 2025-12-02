ETV Bharat / international

ಕೊನೆಗೂ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಪಾಕ್​ ಮಾಜಿ ಪಿಎಂ ಇಮ್ರಾನ್​ ಖಾನ್​ ಭೇಟಿಯಾದ ಸಹೋದರಿ: ಬದುಕಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಇಂದು ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

IMRAN KHAN SISTER
ಪಾಕ್​ ಮಾಜಿ ಪಿಎಂ ಇಮ್ರಾನ್​ ಖಾನ್ (ANI)
author img

By PTI

Published : December 2, 2025 at 8:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಲಾಹೋರ್ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ): ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಭೇಟಿಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡದ ಕಾರಣ ಈ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.

ಆದರೆ, ಇಂದು ಇಮ್ರಾನ್​ ಖಾನ್​ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಡಾ.ಉಜ್ಮಾ ಖಾನ್​ ಅವರು ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಅಡಿಯಾಲಾ ಜೈಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಅಲ್ಲಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇಮ್ರಾನ್​ ಖಾನ್​ ಸಹೋದರಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ಇಮ್ರಾನ್​ ಖಾನ್​ ಅವರು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯನ್ನಾಗಿ ಇರಿಸಿರುವ ಕಾರಣ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಹೋದರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ.

ಭೇಟಿಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರ: ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 2023 ರಿಂದ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಇಮ್ರಾನ್​ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಭೇಟಿಯಾಗದಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಘೋಷಿತ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದ್ದರು.

ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡದ ಕಾರಣ, ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹರಡಲು ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಆರೋಪಗಳ ಬಳಿಕ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಡಿಯಾಲ ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿ, ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಜಾರಿ: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಇಮ್ರಾನ್​ ಖಾನ್​ ಅವರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತೆಹ್ರಿಕ್​ ಪಕ್ಷ (ಪಿಟಿಐ) ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಭೇಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಪಂಜಾಬ್ ಸರ್ಕಾರವು ಅಡಿಯಾಲ ಜೈಲಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ 144 ಸೆಕ್ಷನ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಹೇರಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮಗ ಕಾಸಿಮ್ ಖಾನ್ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆ ನೀಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, "ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹೋದರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ: ಪಾಕ್​ಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ತಾಕೀತು

ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಆಹಾರ, ಔಷಧ ಕಳುಹಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: ವಿವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಪೋಸ್ಟ್​ ಡಿಲೀಟ್​

TAGGED:

FORMER PAK PM IMRAN KHAN
IMRAN KHAN DEATH RUMOR
ಇಮ್ರಾನ್​ ಖಾನ್
IMRAN KHAN SISTER

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.