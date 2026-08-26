ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್: ಭಾರತ - ಕೆನಡಾದ ಮೊದಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ
ಕೆನಡಾ - ಭಾರತ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಂಡಳಿಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ, ಕೆನಡಿಯನ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಟೊರೊಂಟೊ, ಸೀತಾರಾಮನ್ ಮತ್ತು ಷಾಂಪೇನ್ ನಡುವೆ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಹಂಚಿಕೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು ಪರಸ್ಪರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
By PTI
Published : August 26, 2026 at 7:24 AM IST
ಟೊರೊಂಟೊ, ಕೆನಡಾ: ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಮಂಗಳವಾರ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಕೆನಡಾದ ಟೊರೊಂಟೊಗೆ ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸೀತಾರಾಮನ್, ಜಿ 20 ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಭೆಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮೊದಲು ಮೊದಲ ಭಾರತ -ಕೆನಡಾ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಟೊರೊಂಟೊ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಭಾರತದ ಕಾನ್ಸುಲ್ ಜನರಲ್ ಮಹಾವೀರ್ ಸಿಂಘ್ವಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಸೀತಾರಾಮನ್ ಕೆನಡಾದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಫ್ರಾಂಕೋಯಿಸ್-ಫಿಲಿಪ್ ಷಾಂಪೇನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥೂಲ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು, ಹಣಕಾಸು ವಲಯದ ಸಹಕಾರ, ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದ್ಯತೆಗಳ ಕುರಿತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಭಾರತ- ಕೆನಡಾ ನಡುವ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕುರಿತಂತೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರಿಗೆ ಈ ಸಂವಾದವು ಪ್ರಮುಖ ವೇದಿಕೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ಸೀತಾರಾಮನ್, ಇಂಧನ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಲಯಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಸಿಇಒಗಳು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂವಾದವು ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು, ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು GIFT ಸಿಟಿ-IFSC ಯಲ್ಲಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ನಡುವಿನ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ದುಂಡುಮೇಜಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಸೀತಾರಾಮನ್ ಕೆನಡಾ - ಭಾರತ ಸಹಕಾರದ ಅವಕಾಶಗಳು, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕುರಿತು ಹಿರಿಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಹಿರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣಕಾಸು - ವಲಯದ ಸಹಯೋಗ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೆನಡಾ - ಭಾರತ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಂಡಳಿಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ, ಕೆನಡಿಯನ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಟೊರೊಂಟೊ, ಸೀತಾರಾಮನ್ ಮತ್ತು ಷಾಂಪೇನ್ ನಡುವೆ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಹಂಚಿಕೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು ಪರಸ್ಪರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಇನ್ನು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಕೆನಡಾ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಿಇಒಗಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು, ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾದ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ರವರೆಗೆ ಚಿಕಾಗೋ, ಆಶೆವಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಕೆರೊಲಿನಾದ ಆಶೆವಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಜಿ 20 ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
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