ಫ್ಲೈದುಬೈ ಪೈಲಟ್ನನ್ನು ದಿ ಹೀರೋ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್: ಚಾಲಕನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಪ್ಲಂಬರ್ ಸಾಹಸ ಹೊಗಳಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ವಿಮಾನವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಹಾರಿಸದ ಪ್ಲಂಬರ್ ಒಬ್ಬರು, ದುಬೈ-ಟೆಲ್ ಅವಿವ್ ವಿಮಾನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲು ನಾಟಕೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾಗಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : October 1, 2026 at 8:01 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಅಮೆರಿಕ: ಸಹ-ಪೈಲಟ್ ನಡೆಸಿದ ಚಾಕು ದಾಳಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿ, ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಗುವ ಮೂಲಕ ವಿಮಾನವನ್ನು ಪತನಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿದ ಫ್ಲೈದುಬೈ ಪೈಲಟ್ನನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೀರೋ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಓವಲ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್, ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ವಿಮಾನವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಹಾರಿಸದ ಪ್ಲಂಬರ್ ಒಬ್ಬರು, ದುಬೈ- ಟೆಲ್ ಅವಿವ್ ವಿಮಾನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲು ನಾಟಕೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾಗಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಮಾನ ಪತನದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ತಡೆದ ಪೈಲಟ್ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆ ಸ್ಮಿತ್ ಮಚ್ಚಾರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನೆತನ್ಯಾಹು ಮತ್ತು ಇತರರು ಅವರನ್ನು "ಹೀರೋ" ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಪೈಲಟ್: ಬಹುಶಃ ಈಗಲೂ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ತೋರಿದ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಅದ್ಭುತವಾದುದು. ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವರು ಹೀರೋ," ಎಂದು ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಟ್ರಂಪ್ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪೈಲಟ್ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು, ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಗುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಆ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಹ - ಪೈಲಟ್ ಬಹುಶಃ ಭಯೋತ್ಪಾದಕನಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿರಬಹುದು. ಆತ ಪೈಲಟ್ಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದಿದ್ದ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪೈಲಟ್ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ಇಸ್ರೇಲಿ ಪ್ಲಂಬರ್: ನಂತರ, ಪ್ಲಂಬರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಇಸ್ರೇಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರು ನಡೆಸಿದ ಅದ್ಭುತ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಹಾರಿಸದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರು ಕಾಕ್ಪಿಟ್ಗೆ ನುಗ್ಗಿ, ಸಹ-ಪೈಲಟ್ ಅವರನ್ನು ಆಸನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಎಳೆದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅವರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು 'ಏರ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್' (Air Disasters) ಎಂಬ ದೂರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮೂಲಭೂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದಾಗಿ ನಂತರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ವಿಮಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಾರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಲಿತಿದ್ದರು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಮಾನದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೈಲಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಂತರ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ಗೆ ತಲುಪಿ ವಿಮಾನದ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಥೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬದಲಾಗಿ ತಮಗೆ ದೊರೆತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನಷ್ಟೇ ತಾವು ವಿವರಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಕೇಳಿದ ಕಥೆ ಇದು. ಇದು ಸತ್ಯವೋ ಅಲ್ಲವೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ 'ಬಿಬಿ' (ನೆತನ್ಯಾಹು) ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಕೆಲವು ಮೂಲಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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