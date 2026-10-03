ಫ್ಲೈದುಬೈ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಸಹ ಪೈಲಟ್ ಗುರುತು ಪತ್ತೆ: ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಚಿಂತನೆಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿದ್ದ ಓಮನ್!
'ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್' (WSJ) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮಚ್ಚರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಸಹ -ಪೈಲಟ್ (co-pilot) ಓಮನ್ ಪ್ರಜೆ ಹಮಾಮ್ ಅಲ್-ಹಮ್ಮಮಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : October 3, 2026 at 10:43 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: 174 ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಂದಿಗೆ ಟೆಲ್ ಅವೀವ್ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಫ್ಲೈದುಬೈ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮಚ್ಚರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ವಿಮಾನವನ್ನು ಪತನದ ಅಂಚಿಗೆ ತಂದಿದ್ದ ಸಹ - ಪೈಲಟ್ ಓಮನ್ ಪ್ರಜೆ ಹಮಾಮ್ ಅಲ್-ಹಮ್ಮಮಿ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈತ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಕಳವಳದಿಂದಾಗಿ ಓಮನ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಆತನ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ 'ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ರೆಸ್' ಶನಿವಾರ ಈ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (UAE) ಮೂಲದ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಸಹ - ಪೈಲಟ್ನನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. 'ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್' ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಹ - ಪೈಲಟ್ನ ಗುರುತನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆತ ಓಮನ್ ಮೂಲದ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಸಿರಿಯನ್ ಮೂಲದ ತಾಯಿಗೆ ಜನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್-ಹಮ್ಮಮಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನೆತನ್ಯಾಹು , ಈ ಸಹ-ಪೈಲಟ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಸ್ಟ್ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದನು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರೇ ಎಂದು ನಾವು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದವರು ಭಾರಿ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೆತನ್ಯಾಹು ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಫ್ಲೈದುಬೈ ವಿಮಾನ FZ1073 ರಲ್ಲಿ ಸಹ-ಪೈಲಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಚ್ಚರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಚ್ಚರ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಒಡ್ಡಿ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ದಾಳಿಕೋರನನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು.
ವಿಮಾನವು ತುರ್ತು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಿತು ಮತ್ತು 34,000 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಿಂದ 17,000 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಳಗಿಳಿಯಿತು. ನಂತರ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ತಬುಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲಜೀಸ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲ್ - ಹಮ್ಮಮಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಮಚ್ಚರ್
ವಿಮಾನವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ದುರಂತದಿಂದ ಕಾಪಾಡಿದ್ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮಚ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಸಹ-ಪೈಲಟ್ ನನ್ನು ಗುರುವಾರ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಿಂದ ಯುಎಇಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮಚ್ಛರ್ ಅಬುಧಾಬಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ಮಿತ್, ವಿಮಾನದ ಮುಚ್ಚಿದ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಅನುಭವಿಸಿದ ಭಯಾನಕ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದರು.
ತಲೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು, ಅಳುತ್ತಲೇ, ನನಗೆ ಅನೇಕ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದವು. ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ನನಗಾಯಿತು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಘಟನೆಯ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಅಥವಾ ಸಹ-ಪೈಲಟ್ನ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ವಿಮಾನಯಾನ ಭದ್ರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿವೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು: ಈ ದಾಳಿಯು ವಿಮಾನಯಾನ ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ - ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ತಲ್ಲಣಗೊಂಡಿರುವ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಯುಎಇ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸುವ ನೂರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ನಂತರ ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಮರಳಿ ಕರೆತರಲು ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು (repatriation flights) ನಡೆಸಲು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಎಪಿ (AP) ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಬೆನ್ ಗುರಿಯನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನವು ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯುಎಇಯಿಂದ ಹೊರಟು, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯದ ಪ್ರಕಾರ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಟೆಲ್ ಅವೀವ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿಳಿಯಿತು. ಶನಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ದುಬೈನಿಂದ ಆಗಮಿಸಲಿರುವ ವಿಮಾನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಕಿಯಾ (Arkia) ಮತ್ತು ಇಸ್ರೈರ್ (Israir) ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ದಾಣವು ಹೆಸರಿಸಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ದುಬೈನಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಎಲ್ ಅಲ್ (El Al) ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
'ಅಪಾಯಕಾರಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯ': ತಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾದ ಆರಂಭಿಕ ಮಾಹಿತಿಯು ಈ ದಾಳಿಗೂ ಟೆಹ್ರಾನ್ಗೂ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕವಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ದಾಳಿಯ ಹಿಂದೆ ಇರಾನಿನ ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಟ್ಟರೆ, ಅಮೆರಿಕವು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದೂ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಇಸ್ರೇಲಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಯುಎಇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅಧಿಕೃತ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಕೋರನು ಯಾವುದೇ ಗುಂಪಿನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದನೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯುಎಇಯ ಹಿರಿಯ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ ಅನ್ವರ್ ಗರ್ಗಶ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಫ್ಲೈ ದುಬೈ ದಾಳಿಯನ್ನು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
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