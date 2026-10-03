ಹಾರ್ಮುಜ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ: ಐವರು ಭಾರತೀಯರ ರಕ್ಷಣೆ; ಓಮನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ
ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಐವರು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ದಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಓಮನ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ.
By ANI
Published : October 3, 2026 at 7:30 AM IST
ಮಸ್ಕಟ್ (ಓಮನ್): ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಕುವೈತ್ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟ್ಯಾಂಕರ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಐವರು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದಡಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಓಮನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ 'ಎಕ್ಸ್' (X) ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, 'ಎಂಟಿ ಕಜಿಮಾಹ್ III' (MT Kazimah III)' ಎಂಬ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದ ನಂತರ, ಅದರಲ್ಲಿನ ಐವರು ಭಾರತೀಯರ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ತಾವು ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾಗಿ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ನೆರವು ನೀಡಿದ ಓಮನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
" ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಂಜಾನೆ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಕುವೈತ್ ಧ್ವಜದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ 'ಎಂಟಿ ಕಜಿಮಾಹ್ III' ರಲ್ಲಿದ್ದ ಐವರು ಭಾರತೀಯರ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಐವರು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದಡಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಓಮನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ಹಡಗು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಸಾಗಿಸುವ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕುವೈತ್ ಧ್ವಜದ ಅಡಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಟೋಗೊದ ಲೋಮೆ ಬಂದರಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿತ್ತು. ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಾದ್ಯಂತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಭಾರತವು ನಿಕಟವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ.
ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ರಣಧೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಕಳೆದ ಮಂಗಳವಾರ ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 4,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 12 ಸಕ್ರಿಯ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿರುವ 163 ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರೂ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆರು ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗುಗಳಿವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸರಕು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದೇಶಿ ಧ್ವಜದ ಆರು ಹಡಗುಗಳೂ ಇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು 12 ಹಡಗುಗಳಿವೆ. ಈ ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 163 ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದರು.
ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 4,500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು.
ನೌಕಾಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯವು ಭಾರತೀಯ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪಾಲುದಾರರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಹಡಗುಗಳ ಚಲನವಲನ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜೈಸ್ವಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ನಮ್ಮ ನೌಕಾಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯವು ಈ ಹಡಗುಗಳ ಚಲನವಲನವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ನಾವಿಕರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗಲೆಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಪಾಲುದಾರರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಕ್ಷೇಮ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ನಾವಿಕರ ಸಮುದಾಯದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿ, ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಅಪಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ನೌಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪದೇ ಪದೆ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಕಳೆದ ವಾರ ನಡೆದ 81ನೇ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು, ವಾಣಿಜ್ಯ ನೌಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನಾವಿಕರ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸವಾಲುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಸಮುದ್ರಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗಿವೆ. ಕೊಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರದವರೆಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ನೌಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಾವಿಕರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರು ಹಾಗೂ ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಾವಿಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂದು ಜೈಶಂಕರ್ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಜಾಗತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ನೌಕಾಯಾನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಲಿಬೇರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಇತರ 23 ಪಾಲುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಭಾರತವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವೊಂದನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ ಎಂದೂ ಜೈಶಂಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ನೌಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನಾವಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಭದ್ರತೆಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಧಕ್ಕೆ ಬರದಂತೆ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದು ಆ ಪ್ರಯತ್ನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ವೇಳೆ ಜೈಶಂಕರ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದರು.
ನಾಗರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹಾಗೂ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೊಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದ ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆಯೂ ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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