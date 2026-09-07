ಮಿಯಾಮಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಸರಕು ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ: 5 ಮಂದಿ ಸಾವು
ಅಮೆಜಾನ್ ಸರಕು ವಿಮಾನವೊಂದು ರನ್ವೇಯಿಂದ ಜಾರಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ಪರಿಣಾಮ ಕನಿಷ್ಠ ಐವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
By ANI
Published : September 7, 2026 at 7:35 AM IST
ಫ್ಲೋರಿಡಾ (ಯುಎಸ್): ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಮಿಯಾಮಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಸರಕು ವಿಮಾನವು ರನ್ವೇಯಿಂದ ಜಾರಿ, ಹಲವಾರು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ಐವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ, ಇತರ ಐದು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಿಯಾಮಿ-ಡೇಡ್ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ರಕ್ಷಣಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರೈದ್ ರೇ ಜಡಲ್ಲಾ ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಗಾಯಗೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಮಾನ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತುರ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಿಯಾಮಿ-ಡೇಡ್ ಶೆರಿಫ್ ರೋಸಿ ಕಾರ್ಡೆರೊ-ಸ್ಟಟ್ಜ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರು ಇಂಧನ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಮಿಯಾಮಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ವಿಮಾನವು ರನ್ವೇಯನ್ನು ದಾಟಿ ಹಲವಾರು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಘಟನಾ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಅಪಘಾತದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು, ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜ್ವಾಲೆ ಮತ್ತು ಹೊಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಮಿಯಾಮಿ-ಡೇಡ್ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕವು ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅಮೆಜಾನ್: "ಮಿಯಾಮಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಐವರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ನಮಗೆ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಗಳು, ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ಮತ್ತು ಈ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಘಟನೆಯಿಂದ ಪೀಡಿತರಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂತಾಪಗಳು. 21 ಏರ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನದ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ತನಿಖೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅಮೆಜಾನ್ ವಕ್ತಾರ ಕೆಲ್ಲಿ ನಾಂಟೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ವಿಮಾನವು 32 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಬೋಯಿಂಗ್ 767 ಆಗಿದ್ದು, ಅದು ಪೋರ್ಟೊ ರಿಕೊದ ಸ್ಯಾನ್ ಜುವಾನ್ನಿಂದ ಹೊರಟಿತ್ತು. ಈ ವಿಮಾನವನ್ನು 21 ಏರ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ವಿಮಾನವು 9,000 ಅಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದವಿರುವ ರನ್ವೇ 30ರಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಿತು. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಘಟನೆ ಜರುಗಿದೆ. 21 ಏರ್ ಮಿಯಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಡಿಹೆಚ್ಎಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬೋಯಿಂಗ್ 767 ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಐದಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿತ: ಮೃತರ ಸಂಖ್ಯೆ 6ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ; ಅವಶೇಷಗಳಡಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವರು ಸಿಲುಕಿರುವ ಶಂಕೆ