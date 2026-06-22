ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್-ಅಮೆರಿಕ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆ ಅಂತ್ಯ: 'ಸಂವಹನ ಮಾರ್ಗ'ಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಂವಹನ ಮಾರ್ಗ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 22, 2026 at 8:22 AM IST
ಬರ್ಗೆನ್ಸ್ಟಾಕ್(ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್): ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಕತಾರ್ ಸೋಮವಾರ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಮೊದಲ ಅಧಿವೇಶನವು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಬರ್ಗೆನ್ಸ್ಟಾಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇರಾನ್, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಎರಡು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಾದ ಕತಾರ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಲೇಕ್ ಲ್ಯೂಸರ್ನ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಮುಂದಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾತುಕತೆಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗ ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಸಂವಹನ ಮಾರ್ಗ ಅನುಸರಿಸಲು ಸಮ್ಮತಿಸಿವೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಕತಾರ್ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿವೆ.
Tireless Pakistani and Qatari mediation has delivered major progress to end Lebanon War. Oil and petrochem exports are waived, blockade lifted, some frozen assets released, and major reconstruction & development plan launched for Iran.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 22, 2026
1st real test: Lebanon deconfliction cell https://t.co/q0okD2qwSO
ಅಲ್ಲದೆ, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಲೆಬನಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಘರ್ಷ ನಿಗ್ರಹ ಕೋಶವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ. ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಲೆಬನಾನ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಂಘರ್ಷ ನಿಗ್ರಹ ಕೋಶ ರಚನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿವೆ ಎಂದು ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜೊತೆಗೆ, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ 60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಅಂತಿಮ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ತಲುಪುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾತುಕತೆಗಳ ತಕ್ಷಣದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಬರ್ಗೆನ್ಸ್ಟಾಕ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವಾರದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮುಂದುವರೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
🔊PR No: 1️⃣5️⃣1️⃣/2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣— Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) June 22, 2026
Joint Statement by the State of Qatar and the Islamic Republic of Pakistan Regarding the Conclusion of Lake Lucerne Summit, First High-Level Committee Meeting with Participation of the United States of America and the Islamic Republic of Iran pic.twitter.com/2G3PAf7LVY
ಅಂತಿಮ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಾರರು ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುವ ಕತಾರ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯುತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಇರಾನ್ಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿವೆ. ಸದ್ಯದ ಮಾತುಕತೆಗಳಿಗೆ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಪರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಕತಾರ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಶ್ಲಾಘನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ.
ಮಾತುಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಇರಾನ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಸಯ್ಯದ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಘ್ಚಿ, ''ಲೆಬನಾನ್ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಕತಾರ್ನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ತೈಲ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಕೆಮ್ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ನ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತ, ಯುದ್ಧದ ಕುರಿತು ಶಾಶ್ವತ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ 60 ದಿನಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಬಂಧ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸಿದರೆ, ಅತ್ತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ನಡುವಿನ ಹೋರಾಟವು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಇರಾನ್ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಿತ್ತು. ಇದು ಇಂಧನ ಸಾಗಣೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಕಿರಿದಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಂಚಾರ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಹೇಳಿದೆ.
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