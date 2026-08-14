ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಹ್ಯಾಕಥಾನ್: ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯಿಲ್ಲದೆ, ವೀಲ್ಚೇರ್ನ ಮುಂಭಾಗದ ಚಕ್ರದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಿರುಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಕಾಲು ಚಲನೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
By PTI
Published : August 14, 2026 at 8:11 AM IST
ಜೆರುಸಲೆಮ್, ಇಸ್ರೇಲ್: ‘ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ’ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಮೊದಲ ಭಾರತ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಹ್ಯಾಕಥಾನ್ಗೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಯುವ ಸೃಜನಶೀಲರಿಂದ ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿಯಲ್ಲಿನ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಅವರು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಾರ ಹ್ಯಾಕಥಾನ್ ವಿಜೇತರನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರಿ ಜೆ.ಪಿ. ಸಿಂಗ್ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ವಿಜೇತ ಪರಿಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ವೀಲ್ಚೇರ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಅಂಗ ಚಲನಶೀಲತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಸೇರಿದೆ. ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯಿಲ್ಲದೆ, ವೀಲ್ಚೇರ್ನ ಮುಂಭಾಗದ ಚಕ್ರದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಿರುಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಕಾಲು ಚಲನೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಗಾಯಗೊಂಡ ರೋಗಿಗಳ ಅಂಗ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ನೈಜ-ಸಮಯದ ವಿಡಿಯೋ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಚಲನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಚಲನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಕಲಚೇತನರ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಇದು ಪುನರ್ವಸತಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸುಧಾರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬಹುದು.
ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಯಹೂದಿ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಓರಿ ಕಡ್ವಿಲ್ ಈ ಹ್ಯಾಕಥಾನ್ ಒಂದು ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇತರ ಸಮುದಾಯ ಸದಸ್ಯರೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಮಿಷನ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಿಷನ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಜೀವನ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ ‘ಪುನಃಸ್ಥಾಪನಾ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ’ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಹ್ಯಾಕಥಾನ್ಗೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಿಂದ 1,300 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು 14 ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಮಿಶ್ರ ಭಾರತ-ಇಸ್ರೇಲ್ ತಂಡಗಳ ರಚನೆಗೂ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಮೊದಲ ಭಾರತ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಹ್ಯಾಕಥಾನ್, ಸಮುದಾಯ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಭಾರತ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಸ್ನೇಹ, ಯುವ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆಚರಣೆಯಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿ ಹೇಳಿದೆ.
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