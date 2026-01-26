ದಕ್ಷಿಣ ಫಿಲಿಪ್ಪಿನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ಮುಳುಗಿ 18 ಮಂದಿ ಸಾವು, 24 ಮಂದಿ ನಾಪತ್ತೆ; 316 ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ರಕ್ಷಣೆ
ಜಾಂಬೊಂಗಾದಿಂದ ಜಲೋ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದ 44 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಫೆರ್ರಿ ಎಂಬ ದೋಣಿ ತಾನು ಹೊರಟ ಸ್ಥಳದಿಂದ 4 ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ದುರಂತಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ.
Published : January 26, 2026 at 8:56 PM IST
ಮನಿಲಾ (ದಕ್ಷಿಣ ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್ ): 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ದೋಣಿವೊಂದು ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ 18 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟು 24 ಜನರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
"ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್ನ ಮಿಂಡಾನಾವೊದ ನೈಋತ್ಯ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಾಂಬೊಂಗಾ ನಗರ ಬಂದರಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 342 ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಿದ್ದ M/V ಟ್ರಿಶಾ ಕೆರ್ಸ್ಟಿನ್ 3 ಫೆರ್ರಿ ಎಂಬ ದೋಣಿಯು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಜಲೋ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ತಲುಪಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಫೆರ್ರಿ ದೋಣಿಯು ಜಾಂಬೊಂಗಾ ನಗರ ಬಂದರಿನಿಂದ ಹೊರಟ ಸುಮಾರು 4 ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 1:50ರ ಸುಮಾರಿಗೆ (1750 GMT ಭಾನುವಾರ) ಅಪಾಯದ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮುಳುಗಿದೆ" ಎಂದು ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
"342 ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪೈಕಿ ಸದ್ಯ 18 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದು, 24 ಜನರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 316 ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ವಿಮಾನವೂ ಬಂದಿದೆ. ನೌಕಾಪಡೆ ಮತ್ತು ವಾಯುಪಡೆ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಮಿಂಡಾನಾವೊದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆ ಕಮಾಂಡರ್ ರೋಮೆಲ್ ದುವಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
44 ಮೀಟರ್ (144 ಅಡಿ) ಉದ್ದದ ಈ ಟ್ರಿಪಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಹಡಗು, ಜಾಂಬೊಂಗಾ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪದ ಬೆಸಿಲಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ದ್ವೀಪಗಳ ಸರಪಳಿಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಬಲುಕ್ - ಬಲುಕ್ ದ್ವೀಪದಿಂದ ಸುಮಾರು ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಮುಳುಗಿದೆ.
"ದುರಂತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ನೀರು ಬಿರುಸಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಕೆಲವು ಬದುಕುಳಿದವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು" ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ವಕ್ತಾರೆ ನೊಯೆಮಿ ಕಯಾಬ್ಯಾಬ್ ದೂರದರ್ಶನದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರೆ, "ಬದುಕುಳಿದವರ ಹಠಾತ್ ಒಳಹರಿವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಬೆಸಿಲಾನ್ ತುರ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವ ರೊನಾಲಿನ್ ಪೆರೆಜ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ದೋಣಿ ಜಾಂಬೊಂಗಾ ನಗರದಿಂದ ಜೋಲೋ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅದೇನಾಯಿತೋ ಏನೋ ಮುಳುಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಸದ್ಯದ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ 18 ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೆರೆಜ್ ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿದವರನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬದುಕುಳಿದವರು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು.
"ದೋಣಿ ಮುಳುಗುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನೆಂದು ಈಗಲೇ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕಾರಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ನಮಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ನಾವೀಗ ರಕ್ಷಣೆಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬದುಕುಳಿದವರನ್ನು ಜಾಂಬೊಂಗಾ ಮತ್ತು ಇಸಾಬೆಲಾ ನಗರದ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಕರೆತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಮಾಂಡರ್ ರೋಮೆಲ್ ದುವಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2023ರಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 2015ರಲ್ಲಿ ಲೇಟ್ ದ್ವೀಪದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ದೋಣಿ ದುರಂತದಲ್ಲಿ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. 1987ರಲ್ಲಿ, ಡೋನಾ ಪಾಜ್ ದೋಣಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪೂರ್ವ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು 4,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜೀವಗಳನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಶಾಂತಿಕಾಲದ ವಿಪತ್ತು.
