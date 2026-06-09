H-1B ವೀಸಾಕ್ಕೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದ 1ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು
H-1B ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯ ವೀಸಾಗಳಲ್ಲೊಂದು.
Published : June 9, 2026 at 8:15 AM IST
ಬೋಸ್ಟನ್, ಅಮೆರಿಕ: H-1B ಅರ್ಜಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ವಿಧಿಸಿದ್ದ 1 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಸೋಮವಾರ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಈ ಆದೇಶ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಎಂದು ಜಡ್ಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬೋಸ್ಟನ್ನಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಲಿಯೋ ಸೊರೊಕಿನ್, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ವೀಸಾ ನೀತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಶಾಖೆಯು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮೀರಿದೆ ಮತ್ತು ಫೆಡರಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೊರಡಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಗತ್ಯ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ H-1B ಅರ್ಜಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.
H-1B ವೀಸಾ ಎಂದರೇನು?: H-1B ವೀಸಾ ಎನ್ನುವುದು ಅಮೆರಿಕದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ವಿದೇಶಿ ನುರಿತ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ವಲಸೆ - ಅಲ್ಲದ ವೀಸಾವಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (IT), ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯದಂತಹ ಕನಿಷ್ಠ ಪದವಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿಶೇಷ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಸುಮಾರು ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಭಾರತದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವ ಮೊದಲು, H-1B ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಈಗಾಗಲೇ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ರಾಜ್ಯಗಳು ವಾದಿಸಿವೆ.
ಘೋಷಿತ ಹೆಚ್ಚಳವು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾದ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ ಭೀತಿಯ ಅಲೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಸ್ಟನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು ಹೂಡಲಾಗಿದೆ. 2026 ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು H-1B ವೀಸಾಗಳನ್ನು ಬಯಸುವ 200,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಗಳ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ USD 100,000 ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೋಮ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ (DHS) ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕ್ವೇನ್ ಮುಲ್ಲಿನ್ ಸೆನೆಟ್ ಸಮಿತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಈ ಆದೇಶ ಬಂದಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಗೆಲುವು ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದು H-1B ವೀಸಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಆಂಡ್ರಿಯಾ ಜಾಯ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಬೆಲ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಗೆಲುವು ಭಾರಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಈ ತೀರ್ಪು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ನಾದ್ಯಂತ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅಮೆರಿಕನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಬಿ ಮುಕ್ಕಮಲಾ ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಗೆಲುವು ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ತೀರ್ಪಿನ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ; ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕ್ವೇನ್ ಮುಲ್ಲಿನ್ ಅವರ ಅಡಿ ನಮ್ಮ ವಲಸೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕನ್ ನಾಗರಿಕರು, ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕನ್ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುರುತನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸುಧಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ, ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ, ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೊರೆಯಾಗುವ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನೆಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವ ವಿದೇಶಿಯರನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನಾವು ಕ್ರಮಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಗೃಹ ಭದ್ರತಾ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ. ಶ್ವೇತಭವನದ ವಕ್ತಾರ ಟೇಲರ್ ರೋಜರ್ಸ್ ಈ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನು ಓದಿ:
ನೆತನ್ಯಾಹುಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆ ಇಲ್ಲ: ಟ್ರಂಪ್
ಇರಾನ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಡಿ, ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ಬೇಗನೇ ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ: ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿ ಸೂಚನೆ