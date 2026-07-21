ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳ ಸಾಗಣೆ; ಭಾರತೀಯ ಹರ್ಮನ್ ವೀರ್ಗೆ ಲುಕ್ಔಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ಎಫ್ಬಿಐ
ಹರ್ಮನ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಪೂರೈಕೆಯ ಪಿತೂರಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈತ ಎಫ್ಬಿಐಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : July 21, 2026 at 1:52 PM IST|
Updated : July 21, 2026 at 2:04 PM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆ ಹರ್ಮನ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಎಫ್ಬಿಐ ಲುಕ್ಔಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕೆನಡಾ ಮೂಲದ ರವೀಂದರ್ ಧಂಡಾ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗಾಗಿ ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ. ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್, ಜಗ್ಗು ಭಗವಾನ್ಪುರಿಯಾ ಮತ್ತು ರವೀಂದರ್ ಧಂಡಾ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕೈಗೊಂಡ ಎಂಬ ಆಪರೇಷನ್ ಹಾರ್ಡ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸಮನ್ವಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಎಫ್ಬಿಐ ನಡೆಸಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ಹರ್ಮನ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಪೂರೈಕೆಯ ಪಿತೂರಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈತ ಎಫ್ಬಿಐಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೆನಡಾದ ವ್ಯಾಂಕೋವರ್ ಮೂಲದ ರವೀಂದ್ ಸಂಘಟಿತ ಧಂಡಾ ಅಪರಾಧ ಗುಂಪಾಗಿದ್ದು, ಕೊಕೈನ್ ಮತ್ತು ಮೆಥಾಂಫೆಟಮೈನ್ ಮಾದಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಾದ್ಯಂತ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, 2026ರ ಜೂನ್ 23ರಂದು ಸಿಂಗ್ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ, ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್, ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಅರೆಸ್ಟ್ ವಾರೆಂಟ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದವು.
ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕ, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ನ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾರತ ಮೂಲದ ಮೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟಿತ ಅಪರಾಧ ಜಾಲಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 24 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 11 ಮಂದಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಮೂಲದವರು. ವಿವಿಧ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತಿರುವ ಈ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ದೆಇಲಾಖೆ ಆಪರೇಷನ್ ಹಾರ್ಡ್ಬಾಲ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 37 ಮಂದಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಏನಿದು ಆಪರೇಷನ್ ಹಾರ್ಡ್ಬಾಲ್: ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಅವರ ಅಪರಾಧ ಜಾಲ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಎಫ್ಬಿಐ ನಡೆಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆಪರೇಷನ್ ಹಾರ್ಡ್ಬಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿರುವ ಮೂರು ಸಂಘಟಿತ ಅಪರಾಧ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಜಾಲ, ಭಗವಾನ್ಪುರಿಯಾ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಧಂಡಾ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಸಂಘಟನೆ ಗುಂಪುಗಳ ಅಪರಾಧಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಅಪರಾಧ ಜಾಲಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಸಲಾದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಫೆಡರಲ್ ತನಿಖೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅಪರಾಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸುಲಿಗೆ, ಉದ್ದೇಶಿತ ಹತ್ಯೆಗಳು, ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗಳು, ಬಲವಂತದ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮುಂತಾದ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿವೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಪನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಸಂಚು ಪ್ರಕರಣ: ಅಮೆರಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆ ನಿಖಿಲ್ ಗುಪ್ತಾ
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುಲಿಗೆ ಆರೋಪ: ಅಮೆರಿಕದ ಎಫ್ಬಿಐ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂಧನ