ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ, ಪುತ್ರನ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು 50 ಸಾವಿರ ಡಾಲರ್ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದ ಎಫ್ಬಿಐ
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 2017 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಮಗನನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರೋಪಿಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಎಫ್ಬಿಐ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
By PTI
Published : December 3, 2025 at 7:39 PM IST
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: 2017 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಆರು ವರ್ಷದ ಮಗನ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದವರಿಗೆ 50 ಸಾವಿರ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ (ಎಫ್ಬಿಐ) ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಶಂಕಿತನನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
2017 ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯ ಮೇಪಲ್ ಶೇಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಶಿಕಲಾ ನರ (38) ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ಅನೀಶ್ ನರ ಅವರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪವನ್ನು 38 ವರ್ಷದ ನಜೀರ್ ಹಮೀದ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ. 2025ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಹಮೀದ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಲೆ, ಅಕ್ರಮ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಹೊಂದಿದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹತ್ಯೆ ನಡೆದ 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಹಮೀದ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾನೆ. ಇಂದಿಗೂ ಆತ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು, ಹತ್ಯೆಯಾದ ಮಹಿಳೆಯ ಪತಿ ಮತ್ತು ಆತನ ತಂದೆಯನ್ನು ಹಮೀದ್ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಶಂಕಿತ ಕೊಲೆಗಾರನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಆತನ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ವಾರಂಟ್ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಯ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದಲ್ಲಿ 50 ಸಾವಿರ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಎಫ್ಬಿಐ ತನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇಬ್ಬರ ಹತ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆರೋಪಿ ಹಮೀದ್ನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಕರೆತರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆತನನ್ನು ನಮಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿ ಎಂದು ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ ಗವರ್ನರ್ ಫಿಲ್ ಮರ್ಫಿ ಅವರು ಕಳೆದ ವಾರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿ ವಿನಯ್ ಕ್ವಾತ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪಿ ಹಮೀದ್ ಹತ್ಯೆಯಾದ ಕುಟುಂಬ ವಾಸವಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲೇ ಆತ ನೆಲೆಸಿದ್ದ. ಹನುಮಂತ್ ನರ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಆತನೂ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪಿ ಹಮೀದ್ ಡಿಎನ್ಎ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಭಾರತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿಫಲವಾದವು. 2020 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ದಳವು ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಗೆ ನಜೀರ್ ಹಮೀದ್ ಡಿಎನ್ಎ ಮಾದರಿ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೆ, 2023 ರಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ಹಮೀದ್ ಅವರ ಡಿಎನ್ಎ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯಾಯ ಇಲಾಖೆಯು ಭಾರತದ ಗೃಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ವಿನಂತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಫ್ಬಿಐ ಹೇಳಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ದಿತ್ವಾ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಗೆ ನಲುಗಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ: 7 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನಷ್ಟ, ಇದು ದೇಶದ 5 ರಷ್ಟು ಜಿಡಿಪಿಗೆ ಸಮ
19 ದೇಶಗಳ ವಲಸೆ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ತಡೆ ನೀಡಿದ ಅಮೆರಿಕ; ಈ ದೇಶಗಳ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ನಿರ್ಬಂಧ; ಯಾವವು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು?