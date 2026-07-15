ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿತೀಶ್ ಕೌಶಲ್ ಸೇರಿಸಿದ FBI
ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯಾದ ಕೌಶಲ್, ಸಂಘಟಿತ ಅಪರಾಧ ಗುಂಪಿನ ಪರವಾಗಿ ಅಪಹರಣ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲೆಗಳಂತಹ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಎಫ್ಬಿಐ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : July 15, 2026 at 12:09 PM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಯುಎಸ್: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ, ಅಪಹರಣ ಮತ್ತು ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾದ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ನಿತೀಶ್ ಕೌಶಲ್ನನ್ನು ಎಫ್ಬಿಐ ತನ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆ.
ಭಗವಾನ್ಪುರಿಯಾ ಗ್ಯಾಂಗ್ನತ್ತ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಫ್ಬಿಐ ಈ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯಾದ ಕೌಶಲ್, ಸಂಘಟಿತ ಅಪರಾಧ ಗುಂಪಿನ ಪರವಾಗಿ ಅಪಹರಣ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲೆಗಳಂತಹ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಎಫ್ಬಿಐ ತಿಳಿಸಿದೆ.
FBI ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?: ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಎಫ್ಬಿಐ, ಕೊಲೆ, ಅಪಹರಣ, ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ, ಸುಲಿಗೆ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ, ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ನಿತೀಶ್ ಕೌಶಲ್ ಎಫ್ಬಿಐಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈತನ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: ಕೌಶಲ್ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತವಾಗಿದ್ದು, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಆತ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವೂ ಇದೆ. ಈತನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಎಫ್ಬಿಐ ಕಚೇರಿ, ಅಮೆರಿಕನ್ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ದೂತಾವಾಸವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ ಕೂಡ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಪಂಜಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗುಂಪು: ಜಗ್ಗು ಭಗವಾನ್ಪುರಿಯಾ ಸಂಘಟಿತ ಅಪರಾಧ ಗುಂಪು ಭಾರತದ ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
ಜೂನ್ 25 ರಂದು ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನ ಅಮೆರಿಕದ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಕೌಶಲ್ ವಿರುದ್ಧ ದರೋಡೆಕೋರರ ಪ್ರಭಾವಿತ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪಿತೂರಿ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿ ಫೆಡರಲ್ ಬಂಧನ ವಾರಂಟ್ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಭಗವಾನ್ಪುರಿಯಾ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಘಟಿತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾರಿ ಕ್ರಮವಾದ ಆಪರೇಷನ್ ಹಾರ್ಡ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಮವನ್ನು ಎಫ್ಬಿಐ ಅನುಸರಿಸಿದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಅಮೆರಿಕ, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ನಾದ್ಯಂತ ದಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು, ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವತ್ತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆ.
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