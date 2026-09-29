ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಗೋಲ್ಡಿ ಬ್ರಾರ್ನನ್ನು 10 ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ FBI: ಸುಳಿವು ನೀಡಿದವರಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ!
ಗೋಲ್ಡಿ ಬ್ರಾರ್ನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದವರಿಗೆ 1,000,000 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ವರೆಗೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಫ್ಬಿಐ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
By ANI
Published : September 29, 2026 at 7:19 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ, ಅಮೆರಿಕ: ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಸತಿಂದರ್ಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಗೋಲ್ಡಿ ಬ್ರಾರ್ ನನ್ನು ಎಫ್ ಬಿಐ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಕಾದ 10 ಪರಾರಿಯಾದ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಆತನ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವವರಿಗೆ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಬಹುಮಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಎಫ್ಬಿಐ ಸೋಮವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದಾದ್ಯಂತ ನಡೆದ ಹಲವಾರು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಅಪರಾಧಗಳೊಂದಿಗೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿರುವ 'ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಸಂಘಟಿತ ಅಪರಾಧ ಗುಂಪಿನ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಸಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಎಫ್ಬಿಐ ಸತಿಂದರ್ಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ನನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಬೇಕಾದ 10 ಪರಾರಿಯಾದ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತಿರುವ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಸಂಘಟಿತ ಅಪರಾಧ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಆತ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಈತನ ಮೇಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಫ್ ಬಿಐ ಇತನನ್ನು ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಎಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಗೋಲ್ಡಿ ಬ್ರಾರ್ನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದವರಿಗೆ 1,000,000 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ವರೆಗೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಫ್ಬಿಐ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಅಪರಾಧ ಜಾಲವು ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರ ಹತ್ಯೆ, ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ, ಕೊಲೆ, ಅಪಹರಣ, ಸುಲಿಗೆ, ಹಲ್ಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಎಫ್ಬಿಐ ವಿವರಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದಾದ್ಯಂತ ಈ ಅಪರಾಧ ಜಾಲದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಎಫ್ಬಿಐ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನ ಯುಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧದ ಫೆಡರಲ್ ಬಂಧನದ ವಾರಂಟ್ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಆತನ ಮೇಲೆ 'ರಾಕೆಟಿಯರ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕರಪ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್ಸ್' (RICO) ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪಿತೂರಿ, ಸುಲಿಗೆ ಮೂಲಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಲವಾರು ಅಡ್ಡಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಎಫ್ಬಿಐನ 'ವಾಂಟೆಡ್ ಬುಲೆಟಿನ್' ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ "ಗೋಲ್ಡಿ ಬ್ರಾರ್", ಸತಿಂದರ್ಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಬ್ರಾರ್, ಸತಿಂದರ್ ಜೀತ್ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಬ್ಯೂರೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಂಗ್ ಭಾರತದ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದು, ಪಂಜಾಬಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಸ್ಯಾಕ್ರಮೆಂಟೊ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಸ್ನೋ ಹಾಗೂ ಕೆನಡಾ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಜಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಎಫ್ಬಿಐ (FBI) ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಎಫ್ಬಿಐ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದೆ. ಸತಿಂದರ್ಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪರಾರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಧೋರಣೆ ನಡುವೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಏಕೆ ಸ್ಥಾನ ಬಯಸುತ್ತಿದೆ?
ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಕುರಿತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ: ಭಾರತದ ದಿಟ್ಟ ತಿರುಗೇಟು