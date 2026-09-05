Explainer: ಚೀನಾ ಅವಲಂಬನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರಲು ಯುರೋಪ್ ಪರದಾಟ: ಭಾರತದತ್ತ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಚಿತ್ತ: ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ!
ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ಪರಸ್ಪರ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿವೆ. ಅವರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವೆವರ್ ಹೇಳಿದರು.
Published : September 5, 2026 at 7:33 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಚೀನಾದ ಮೇಲಿನ ಅತಿಯಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಲಂಬನೆಯಿಂದಾಗಿ ಯುರೋಪ್ ಒರಟು ಜಾಗೃತಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಬಾರ್ಟ್ ಡಿ ವೆವರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇತರ ನಾಯಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಿ ವೆವರ್, ಚೀನಾವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿದೇ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ನೆರೆಯವರು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.
ಯುರೋಪ್ ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ತನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಸರಕುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಯುರೋಪ್ನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೆಲೆ ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತಾ ಸಾಗಿತು. ಅವಲಂಬನೆಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಪಡೆದ ದೇಶ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ದೂರವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ನೆರೆಯ ದೇಶ. ಭಾರತವು ನಮಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಆಗಲೇ ಅವರು ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಾವು ಆಗ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ಪರಸ್ಪರ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿವೆ. ಅವರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವೆವರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಅಗ್ಗದ ಚೀನೀ ಸರಕುಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಯುರೋಪ್ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚೀನಾದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಡಂಪಿಂಗ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅಂದರೆ, ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡುವುದು. ಇದರಿಂದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ (EU) ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುರೋ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 360 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುರೋ. EU ಚೀನಾದಿಂದ 559.4 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುರೋ ಮೌಲ್ಯದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಚೀನಾಗೆ ಕೇವಲ 199.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುರೋ ಮೌಲ್ಯದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚೀನಾ EUಗೆ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೊದಲ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿವೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಗೆ ಬರುವ ತಯಾರಿಸಿದ ಸರಕುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 97.3 ರಷ್ಟು ಚೀನಾದಿಂದಲೇ ಆಮದಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಕಾರು ತಯಾರಕರು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ಗದ ಚೀನೀ ಸರಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಾಗದೇ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿಟ್ಟರು.
ಚೀನಾದ ಅಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಬ್ರಸೆಲ್ಸ್ ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ವಿಫಲವಾದರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಚೀನಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಯುದ್ಧದ ಬೆದರಿಕೆಯೂ ಇದೆ.
ಭಾರತದತ್ತ ನೋಡುತ್ತಿದೆ ಯುರೋಪ್ : ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಚೀನಾದ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಅವಲಂಬನೆಗಳು ಶಸ್ತ್ರವಾಗಬಹುದು. ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗಬಾರದು. ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಭಾರತಕ್ಕೂ ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆ ಇದೆ. 2025-26ರಲ್ಲಿ ಇದು 112.16 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ 99.2 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಇತ್ತು. ಭಾರತ ಮುಂಚೆಯೇ ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ತನ್ನ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಡಂಪಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಅಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಯುರೋಪ್ ಈಗ ಭಾರತದತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಈ ವರ್ಷ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೇಗಿವೆ ಭಾರತ-ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಸಂಬಂಧಗಳು?: ಡಿ ವೆವರ್ ಅವರ ಈ ಭೇಟಿ, ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಪ್ರಧಾನಿಯೊಬ್ಬರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಯುರೋಪ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಂಟ್ವೆರ್ಪ್ನ ವಜ್ರ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಂಡಿವೆ. ಅರೆವಾಹಕಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಔಷಧಗಳು, ರಕ್ಷಣಾ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.
ವಿಭಜಿತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ನಂಬಿಕೆ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯ ಅಡಿಪಾಯದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಇಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ಹೊಸ ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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