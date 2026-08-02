ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೌತಿ, ಇರಾಕ್ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಎಂಟ್ರಿ: ಭಾರತದ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮವೇನು?
ಯೆಮೆನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹೌತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇರಾಕ್ ಮೂಲದ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವು ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿವೆ.
Published : August 2, 2026 at 5:14 PM IST
ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷ ಮುಗಿಯುವ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಈ ಸಂಘರ್ಷ ಇರಾನ್ನ ಆಚೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಇತರೆ ದೇಶಗಳು, ಯೆಮೆನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹೌತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇರಾಕ್ ಮೂಲದ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನೂ ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಹೌತಿಗಳು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಬಾಬ್ ಅಲ್-ಮಂಡೇಬ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಇರಾಕ್ ಮೂಲದ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಹೌತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇರಾಕ್ ಮೂಲದ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ, ಹೆಜ್ಬೊಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಹಮಾಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರಾನ್ನ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವಾದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಗ್ಗೂಡುತ್ತಿವೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಘೋಷಿಸಿದ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿ ಹಮಾಸ್ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಶರಣಾಗಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಗಳ ನಂತರ ಹಿಜ್ಬೊಲ್ಲಾ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಹೌತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇರಾಕ್ ಮೂಲದ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ದಾಳಿಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು, ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಹಡಗು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಹೌತಿ ಬೆದರಿಕೆ: ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾದುಹೋಗುವ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಬಾಬ್-ಎಲ್-ಮಂಡೇಬ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಹೌತಿಗಳು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಸಮುದ್ರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ 20 ರಂದು, ಸನಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೇಲೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಯೆಮೆನ್ ಬಂದರಿನ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಹೌತಿಗಳು ಸಮುದ್ರ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.
ದಿಗ್ಬಂಧನದ ಬೆದರಿಕೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಹೌತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಉಲ್ಬಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ, ಇದು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಹೌತಿಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರೂ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ಈಗ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು.
ಹೌತಿಗಳು ಯಾರು?: ಹೌತಿ ಚಳುವಳಿ ತೊಂಬತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಯೆಮನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಜೈದಿ ಶಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಇದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗುಂಪನ್ನು ದಿವಂಗತ ಹುಸೇನ್ ಅಲ್-ಹೌತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಅವರ ಹೆಸರನ್ನೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಇಡಲಾಯಿತು. ಈ ಗುಂಪನ್ನು ಈಗ ಅವರ ಸಹೋದರ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಲಿಕ್ ಅಲ್-ಹೌತಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆನ್ ಫಾರಿನ್ ರಿಲೇಶನ್ಸ್ನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಹೌತಿಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯೆಮೆನ್ ಸರ್ಕಾರ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಿಲಿಟರಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸಲೇಹ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರಂತಹ ದೇಶೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯೆಮೆನ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಹೌತಿ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಈ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿವೆ.
ಈ ತಿಂಗಳು, ಯೆಮೆನ್ನ ಶೇ.33ರಷ್ಟು ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಹೌತಿ ಗುಂಪು, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೈಲ ಕಂಪನಿ ಅರಾಮ್ಕೊ ಒಡೆತನದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ಸೌದಿ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ, ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ರಫ್ತಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ತನ್ನ ತೈಲ ಸಾಗಣೆಗೆ ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಳಸುವ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಈಗ ಬಾಬ್ ಅಲ್-ಮಂಡೇಬ್ ಜಲಸಂಧಿ, ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಅಡೆನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಮೂಲಕ ಹಡಗುಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಚಾರ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 14 ದೇಶಗಳ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಡಲ ರಕ್ಷಣಾ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಯೆಮೆನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹೌತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಮುಖ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಇರಾಕ್ ಮೂಲದ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ: ಇರಾಕ್ ಮೂಲದ ಸೇನಾ ಗುಂಪುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆ. ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಮೊಬಿಲೈಸೇಶನ್ ಫೋರ್ಸಸ್ (PMF) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಗುಂಪುಗಳು ಇರಾಕ್ನ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕವು ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ.
RAND ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನ 2020ರ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಮೊಬಿಲೈಸೇಶನ್ ಫೋರ್ಸಸ್ 67 ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 40 ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಇರಾಕ್ ಮತ್ತು ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಪಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಈ ಗುಂಪು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ದೇಶದ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಐಸಿಸ್ನ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಇದನ್ನು 2014ರಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಇರಾಕಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನೂರಿ ಅಲ್-ಮಲಿಕಿ ರಚಿಸಿದರು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಇಂದಿಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.
ಮುಂದೇನು?: ಹೌತಿಗಳು ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇರಾಕಿ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಗುಂಪುಗಳು ತಾವು ಇರಾನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಗಳಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಗೆ ಸಾಗಣೆ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾರತವು ತನ್ನ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಅಗತ್ಯದ ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇ.88ರನ್ನು ಇರಾಕ್, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಂತಹ ದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾದರೆ ತೈಲ, ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಧನ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನಾವಿಕ ಪೂರೈಕೆದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ, ತನ್ನ ನಾವಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಳಜಿಯಾಗಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 17 ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌತಿ ಮತ್ತು ಇರಾಕಿ ಸೇನಾಪಡೆಗಳ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಘರ್ಷವು ಈಗ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಹಡಗು ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಈ ಬೆದರಿಕೆ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದಂತಹ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.