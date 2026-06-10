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ಪತ್ರಕರ್ತನ ಅಪಹರಣ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಯೋಧರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ; ಮಾಜಿ ತಾಲಿಬಾನ್​ ಕಮಾಂಡರ್​ಗೆ 42 ವರ್ಷ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ

2008ರಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ವರದಿಗಾರ ಡೇವಿಡ್ ರೋಹ್ಡೆ ಇತರ ಇಬ್ಬರು ಅಮೆರಿಕದ ಯೋಧರ ಅಪಹರಣದಲ್ಲಿ ನಜೀಬುಲ್ಲಾ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.

Ex-Taliban Commander Gets 42 Years In Prison In Killings Of US Soldiers And Journalists' Kidnappings
ವರದಿಗಾರ ಡೇವಿಡ್ ರೋಹ್ಡೆ (AP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 10, 2026 at 1:29 PM IST

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ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಅಮೆರಿಕ​: ಪುಲಿಟ್ಜರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಪತ್ರಕರ್ತನ ಅಪಹರಣ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಸೈನಿಕರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಮಾಜಿ ತಾಲಿಬಾನ್​ ಕಮಾಂಡರ್​ಗೆ 42ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ಮ್ಯಾನ್‌ಹ್ಯಾಟನ್ ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.

ಹಾಜಿ ನಜೀಬುಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. 2008ರಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ವರದಿಗಾರ ಡೇವಿಡ್ ರೋಹ್ಡೆ ಅಪಹರಿಸಿದ್ದ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಇಬ್ಬರು ಅಮೆರಿಕದ ಯೋಧರ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ನಜೀಬುಲ್ಲಾ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬ ಕುರಿತು ದಿನಪೂರ್ತಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಲಾಯಿತು.

ಪತ್ರಕರ್ತ ರೋಹ್ಡೆ, ಎಂಎಸ್​ಎನ್​ಒಡಬ್ಲ್ಯೂನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ವರದಿಗಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ದಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ನಜೀಬುಲ್ಲಾ ಬಂದನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಮುನ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್​ನಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳ ಅಪಹರಣಕ್ಕೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ಈತ 2007ರಿಂದ 2009ರವರೆಗೆ ತಾಲಿಬಾನ್‌ಗೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದ. ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಯೋಧರ ಹತ್ಯೆಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ತನ್ನ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನಜೀಬುಲ್ಲಾ, ಪತ್ರಕರ್ತ ರೋಹ್ಡೆ ಅಪಹಕರಣಕ್ಕೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದರು. ಅಪಹರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ರೋಹ್ಡೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಜೀಬುಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ಸುಳ್ಳುಗಳಿಂದ ತಾನು ಒತ್ತೆಯಾಳುವಾದೆ. ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಆಗಿಸುವುದು ಕ್ರೂರ ಮತ್ತು ಹೇಡಿತನದ ಅಪರಾಧ ಎಂದರು

ಪ್ರಕರಣದ ತೀರ್ಪಿನ ಬಳಿಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಹಂಗಾಮಿ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಟಾಡ್ ಬ್ಲಾಂಚೆ, ಅಮೆರಿಕನ್ನರಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವವರು ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವವರನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸದೇ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಆರೋಪಿ ನಜೀಬುಲ್ಲಾ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಘಾತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಠಿಣ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಫೆಡರಲ್ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಕೋರಿದ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ 42 ವರ್ಷದ ಜೈಲುವಾಸದ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು ತಿಳಿಸಿದರು.

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TAGGED:

HAJI NAJIBULLAH
EX TALIBAN COMMANDER
PRISON FOR EX TALIBAN COMMANDER
JOURNALISTS KIDNAPPINGS
HAJI NAJIBULLAH

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