ETV Bharat / international

ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಬದ್ಧತೆ ತೋರಬೇಕು: ಯುರೋಪಿಯನ್​ ಒಕ್ಕೂಟದ ಆಗ್ರಹ

ಅಮೆರಿಕ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಸುಂಕ ನೀತಿಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಇಯು, ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಸ್ವಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.

eu-says-us-must-honor-a-trade-deal-after-court-blocks-trump-tariffs
ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉರ್ಸುಲಾ ವಾನ್ ಡೆರ್ ಲೇಯೆನ್ (AP)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 23, 2026 at 12:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬ್ರಸೆಲ್ಸ್, ​ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ​: ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ವ್ಯಾಪಕ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ವಿಭಾಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನೂ ಕೂಡಾ ಕೋರಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರನು ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.

2025ರ ಆಗಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ​ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್​ ಒಕ್ಕೂಟ ನಡೆಸಿದ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಒಪ್ಪಿದಂತೆ ನ್ಯಾಯಯುತ, ಸಮತೋಲಿತ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್- ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದು, ಅದು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸರಕುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.70 ರಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಶೇ.15 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಆಯೋಗವು 27 ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬರ್ನ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಸುಂಕದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಯು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಇತರ​ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಯು ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಯೂರೋಸ್ಟಾಟ್ ಪ್ರಕಾರ, 2024 ರಲ್ಲಿ ಇಯು - ಯುಎಸ್​ಎ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೌಲ್ಯವು 1.7 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಯುರೋಗಳು ಅಥವಾ ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 4.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುರೋಗಳಷ್ಟಿತ್ತು.

ಅಮೆರಿಕದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿ ಯುರೋಪಿಯನ್​ ಒಕ್ಕೂಟ ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವಂತೆಯೇ ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ​ ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇಯು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು, ಹಿಂದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಸುಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಳವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾನುವಾರ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಮಾಲೋಚಕ ಜೇಮೀಸನ್ ಗ್ರೀರ್ ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ತನ್ನ ಪಾಲುದಾರರು ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪ್ರತಿರೂಪದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಪ್ಪಂದ ರದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ತುರ್ತು ಸುಂಕದ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆಯೇ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿಲ್ಲ. ಯಾರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಒಪ್ಪಂದ ರದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಯುರೋಪ್​ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಫ್ತುದಾರನಾಗಿದ್ದು, ಔಷಧಗಳು, ಕಾರುಗಳು, ವಿಮಾನಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ವೈನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿರಿಟ್‌ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಬ್ಲಾಕ್‌ಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಫ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ, ಔಷಧಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳು, ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರುಗಳಂತಹ ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಟ್ರಂಪ್ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಯಾವ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದು ಮಾಡಿದೆ?; ದೇಶಗಳ ಮೇಲಿದ್ದ ಸುಂಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು?

ಜಾಗತಿಕ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಶೇ15ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್​

TAGGED:

TRUMP TARIFFS
EUROPEAN COMMISSION
US EU TRADE DEAL
TRUMP TARIFFS US SUPREME COURT
US EU TRADE DEAL

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.