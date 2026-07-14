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ಗಾಜಾ ಪುನರ್​​​​ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 1 ಬಿಲಿಯನ್​ ಡಾಲರ್​ ಸಹಾಯ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್​

ಬ್ರಸೆಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನ್​ ದಾನಿಗಳ ಗುಂಪಿನ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್‌ನ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಡುಬ್ರವ್ಕಾ ಸ್ಯುಕಾ ಈ ನಿಧಿಯ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

EU rallies USD 1 billion in pledges for Gaza's recovery
ಗಾಜಾ ಪುನರ್ನಿಮಾಣಕ್ಕೆ ನೆರವು (AP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 14, 2026 at 11:32 AM IST

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ಬ್ರಸೆಲ್ಸ್​, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ: ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಸ್ರೇಲ್​ ಬಾಂಬ್​ ದಾಳಿಗಳಿಂದ ನಲುಗಿದ ಗಾಜಾದ ಪುನರ್​ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 900 ಮಿಲಿಯನ್​ ಯುರೋ ಅಂದರೆ 1 ಬಿಲಿಯನ್​ ಡಾಲರ್​ ಸಹಾಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಯುರೋಪಿಯನ್​ ಒಕ್ಕೂಟ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಗಾಜಾ ಪುನರ್ನಿಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂಬುದು ಇನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಹಮಾಸ್ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಗುಂಪಿನ ನಡುವೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ನಿಂದ ಕದನ ವಿರಾಮ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಂಘರ್ಷ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.

ಬ್ರಸೆಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನ್​ ದಾನಿಗಳ ಗುಂಪಿನ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್‌ನ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಡುಬ್ರವ್ಕಾ ಸ್ಯುಕಾ ಈ ನಿಧಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಯು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಗಾಜಾ ಪುನರ್​​​ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದೆ 70 ಬಿಲಿಯನ್​​ ಡಾಲರ್: ​​ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಕದನ ವಿರಾಮ ಇನ್ನೂ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪುನರ್ನಿಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪಾಲುದಾರರ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುವುದು. 2 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿರುವ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ತೇನ್​ ಪುನರ್​​ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 70 ಬಿಲಿಯನ್​ ಡಾಲರ್​ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ, ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಇಯು ಅಂದಾಜಿಸಿವೆ.

ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ 60 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್‌ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅವಶೇಷಗಳಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ತುಂಬಲು ಸುಮಾರು 3,000 ಕಂಟೇನರ್ ಹಡಗು ಬೇಕು. ಇವುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ನೆಲಬಾಂಬ್ ತೆಗೆಯಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಗಾಜಾ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ನಿಕೊಲಾಯ್ ಮ್ಲಾಡೆನೋವ್, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಅಳಿಯ ಜೇರೆಡ್ ಕುಶ್ನರ್, ಹೊಸ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನ್​ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಲಿ ಶಾತ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನ್​ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಇದ್ದಾರೆ.

ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಿಯನ್​ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಗಾಜಾದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕದ 20 ಅಂಶಗಳ ಯೋಜನೆಯು ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಿಯನ್​ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಿತ ಪಶ್ಚಿಮ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಇಸ್ರೇಲಿ ವಸಾಹತುಗಾರರ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು 27 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಇಯುನ ಉನ್ನತ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲಿ ವಸಾಹತುಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

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