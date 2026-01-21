ಭಾರತ-ಇಯು ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು 'ಮದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡೀಲ್ಸ್' ಎಂದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ
ಕಳೆದೊಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಸಾಗಿರುವ ಭಾರತ-ಇಯು ನಡುವಿನ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ (ಎಫ್ಟಿಎ) ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
ದಾವೋಸ್ (ಸ್ವಿಜರ್ಲೆಂಡ್): ಭಾರತ-ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಡುವಿನ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ(FTA) ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಉರ್ಸುಲಾ ವಾನ್ ಡೆರ್ ಲೇಯೆನ್ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಈ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು 'ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ತಾಯಿ' ಎಂದು ಅವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಾವೋಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಯುರೋಪಿನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭಾರತ-ಇಯು ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಂದಗಳ ತಾಯಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 2 ಬಿಲಿಯನ್ ಜನರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಜಿಡಿಪಿಯ ಸರಿಸುಮಾರು ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟಿದೆ ಎಂದರು.
ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವಾರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ಅವರು, ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ವಾನ್ ಡೆರ್ ಲೇಯೆನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಯುರೋಪ್ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲು ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಯುರೋಪ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತು ಯುರೋಪನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ, ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸ್ಥಿರವಾದ, ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವತ್ತ ಯುರೋಪ್ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಈ ಹೂಡಿಕೆಯ ಜತೆಗೆ ಯುರೋಪ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಂಧನವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸ್ವದೇಶಿ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಇಂಧನ ನೀಡುವ ಇಂಧನ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯುರೋಪ್ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಇಂಧನ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯುರೋಪ್ ತುರ್ತು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಒಪ್ಪಂದದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಜನವರಿ 25ರಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿರುವ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಂಟೋನಿಯೊ ಲೂಯಿಸ್ ಸ್ಯಾಂಟೋಸ್ ಡ ಕೋಸ್ಟಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಉರ್ಸುಲಾ ವಾನ್ ಡೆರ್ ಲೇಯೆನ್, 77ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಜನವರಿ 27ರಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಯು ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
