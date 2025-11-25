ETV Bharat / international

10,000 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟ - ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಬೂದಿ ಮತ್ತು ಹೊಗೆ ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ!

ಭಾರಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿವೆ - ಹಲವಾರು ವಿಮಾನಗಳ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

10 -12 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟ (AP News)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 25, 2025 at 9:10 AM IST

ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ; ಆಫ್ರಿಕಾದ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 12 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಸ್ಫೋಟದಿಂದಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೂದಿ ಮತ್ತು ಹೊಗೆ ಹೊರಸೂಸುತ್ತಿದೆ. ಇವು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುವುದರಿಂದ ವಾಯು ಸಂಚಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ. ಸೋಮವಾರ ಕೇರಳದ ಕಣ್ಣೂರಿನಿಂದ ಅಬುಧಾಬಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ವಿಮಾನವನ್ನು ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ಗೆ ತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರಭಾರತಕ್ಕೂ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಹೊಗೆ ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ; ಹೆಲಿ ಗುಬ್ಬಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಬೂದಿ ಮತ್ತು ಹೊಗೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹರಡಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಗುಜರಾತ್ ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ಥಾನ, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕಗಳಿವೆ. ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿವೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಸ್ಫೋಟದಿಂದಾಗಿ ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಆಕಾಶ್ ಏರ್ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ: ಹೈಲೆ ಗುಬ್ಬಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಅಫಾರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಎರ್ಟಾ ಎಲೆ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ದಕ್ಷಿಣದ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಾಗಿದೆ. ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ, ಇದು 'ರಿಫ್ಟ್ ವ್ಯಾಲಿ' ವಲಯದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳು ಪರಸ್ಪರ ದೂರ ಚಲಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕಳೆದ 10-12 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನವೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ಸಂಭವಿಸಿದ ಈ ಬೃಹತ್ ಸ್ಫೋಟವು ಸ್ಥಳೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಜೀವ ಹಾನಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಇಲ್ಲ: ಇದು ದೂರದ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಜೀವ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ನಷ್ಟದ ವಿವರಗಳು ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಿಂದ ಹೊರಸೂಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬೂದಿ ಮತ್ತು ಹೊಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಾದ್ಯಂತ ಓಮನ್, ಯೆಮೆನ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕಡೆಗೆ ಹರಡಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದರ ಶಿಲಾಪಾಕ ಚಲನೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಡಿಜಿಸಿಎ ಸಲಹೆ ಹೀಗಿದೆ; ಹೆಲಿ ಗುಬ್ಬಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಡಿಜಿಸಿಎ ಸೋಮವಾರ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. ವಿಮಾನ ಯೋಜನೆ, ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. ಎಂಜಿನ್‌ಗಳು, ಕ್ಯಾಬಿನ್‌ಗಳು, ರನ್‌ವೇಗಳು, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿವೇಗಳು ಮತ್ತು ಏಪ್ರನ್‌ಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಬೂದಿಯ ಹರಡುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಡೇಟಾ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಡಿಜಿಸಿಎ ಹೇಳಿದೆ.

ವಿಮಾನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ಏರ್​​​ಲೈನ್ಸ್​ಗಳು: ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಮೋಡಗಳು ಭಾರತದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗಗಳ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಏರ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಗೊದಂತಹ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿವೆ.

ನವೆಂಬರ್ 24 ಮತ್ತು 25, 2025 ರಂದು ಜೆಡ್ಡಾ, ಕುವೈತ್ ಮತ್ತು ಅಬುಧಾಬಿಗೆ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಆಕಾಶ ಏರ್ ಹೇಳಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಂಡಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಇಂಡಿಗೋ ಹೇಳಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಡಚ್ ವಾಹಕ ಕೆಎಲ್‌ಎಂ ತನ್ನ ಆಮ್ಸ್ಟರ್‌ಡ್ಯಾಮ್ - ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

