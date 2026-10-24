ಭಾರತ - ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಜಾಗತಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು
ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಯು ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯಾ ದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 24, 2026 at 4:54 PM IST
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ: ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣದ (ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್) ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಹಲವು ದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾರತ - ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ನಿಧಿಯ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭಾರತದ ಶಾಶ್ವತ ಮಿಷನ್ ಗುರುವಾರ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ - ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ನಿಧಿಯ 9ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ - ದಕ್ಷಿಣ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಚೇರಿಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ರಾಯಭಾರಿ ಪರ್ವತನೇನಿ ಹರೀಶ್ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ನೆಲಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಬೀರಿರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ವರದಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣದ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹದ ಹಸ್ತಚಾಚಲು ಭಾರತ ಸದಾ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹರೀಶ್ ಹೇಳಿದರು.
2017 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣದ ತಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು 150 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲತತ್ವ ಎಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಯೋಜನೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಚಾಲಿತವಾಗಿವೆ. ಆತಿಥೇಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ವಿಧಾನವು ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಎಂಬ ನಾಗರಿಕತೆಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ಭಾರತ-ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ನಿಧಿಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಆದ್ಯತೆಗಳು, ದಕ್ಷಿಣ - ದಕ್ಷಿಣ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರಿಣತಿ ಮತ್ತು ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಸರಳ ತತ್ವವಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ನಿಧಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳು, ಭೂಕುಸಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ದ್ವೀಪ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ತೀವ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ತಲುಪುವ ಭಾರತದ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತವು ಸುಮಾರು 82 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು 64 ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ 94 ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ರಾಯಭಾರಿಗಳು, ನಿಧಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಖಾಯಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿರುವ ರಾಯಭಾರಿ ಜಯಂತ ಜಯಸೂರ್ಯ, "ಭಾರತ-ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ನಿಧಿಯು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ದೇಶಗಳೇ ಗುರುತಿಸಿದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತವೆ. ಅದರ ಮೂಲ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವೆಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಗೌರವವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಡೊಮಿನಿಕಾದ ಖಾಯಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಾಯಭಾರಿ ಫಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಆರನ್, ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ಡೊಮಿನಿಕಾದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗೆ ನೀಡಲಾದ ಉದಾರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
"ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ಕಲಿನಾಗೋ ಮೂಲದ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ಗುರುತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಭಾರತದಿಂದ ಈ ಉದಾರ ಅನುದಾನದ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಆರನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಕ್ಯೂಬಾದ ಖಾಯಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಾಯಭಾರಿ ಅರ್ನೆಸ್ಟೊ ಸೊಬೆರಾನ್ ಗುಜ್ಮಾನ್, "ಭಾರತ-ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ನಿಧಿಯ ಸಹಕಾರವು ಅನ್ಯಾಯದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ರಚನಾತ್ಮಕ ಅಸಮಾನತೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಟಿಮೋರ್ - ಲೆಸ್ಟೆಯ ಖಾಯಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಾಯಭಾರಿ ಡಿಯೋನಿಸಿಯೊ ಡಾ ಕೋಸ್ಟಾ ಬಾಬೊ ಸೋರೆಸ್, ಭಾರತ - ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ನಿಧಿಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮೊಜಾಂಬಿಕ್ನ ಖಾಯಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಾಯಭಾರಿ ಡೊಮಿಂಗೊಸ್ ಎಸ್ಟೆವಾವೊ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಿಧಿಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದ್ಯತೆಗಳು, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡದಿರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ - ದಕ್ಷಿಣ ಸಹಕಾರದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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