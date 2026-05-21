'ಯುರೇನಿಯಂ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಅದು ಹೋದ್ರೆ ಇರಾನ್ ನಾಶಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ': ಖಮೇನಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸಂದೇಶ
ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ, ಯುರೇನಿಯಂ ಸಂಗ್ರಹ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಖಮೇನಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ANI
Published : May 21, 2026 at 8:08 PM IST
ಟೆಹ್ರಾನ್ (ಇರಾನ್): ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಘರ್ಷ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಇರಾನ್ ಬಳಿ ಸಂಗ್ರಹವಿರುವ ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸಿದ ಯುರೇನಿಯಂ ಅನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಸುಪ್ರೀಂ ಲೀಡರ್ ಆಯತೊಲ್ಲಾ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇರಾನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.
ಯುರೇನಿಯಂಗಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್, ಯುಎಸ್ ಪಟ್ಟು: ಪರಮಾಣು ಅಸ್ತ್ರ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಇರಾನ್ನ ಇಡೀ ಯುರೇನಿಯಂ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಆ ದೇಶದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಕೂಡ ಇಂಥದ್ದೇ ಕಠಿಣ ನಿಲುವು ತಳೆದಿದ್ದರು. ಇರಾನ್ನಿಂದ ಯುರೇನಿಯಂ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶ, ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಇರಾನ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಹಣಕಾಸು ಹಾಗೂ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ನೆರವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವವರಿಗೆ, ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಯಾರಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸುವವರೆಗೆ ತಾವು ಯುದ್ಧ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಈ ನಿಲುವಿಗೆ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಇರಾನ್ನ ಉನ್ನತ ಮೂಲಗಳು, "ಯುರೇನಿಯಂ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದು ಸುಪ್ರೀಂ ಲೀಡರ್ ಅವರ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನವಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮತದ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದೆ" ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿವೆ.
'ಯುರೇನಿಯಂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇರಾನ್ ನಾಶ': ಒಂದು ವೇಳೆ, ಈ ಪರಮಾಣು ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಅದು ದೇಶದ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಮಾರಕವಾಗಲಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಬಹುದಾದ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಇರಾನ್ ಸುಲಭ ತುತ್ತಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 8 ರಿಂದ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಸಂಘರ್ಷ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಯಾವುದೇ ಮಹತ್ತರ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕದನ ವಿರಾಮವು ಅಮೆರಿಕದ ಒಂದು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಮುನ್ನ ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ವಂಚಿಸಲು ಹೂಡಿರುವ ಸಂಚು ಎಂದು ಇರಾನ್ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯಗಳು ಶಂಕಿಸಿವೆ.
ಮತ್ತೆ ಸಮರದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ನಿನ್ನೆ (ಬುಧವಾರ) ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಇರಾನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಶಾಂತಿ ಸಂಧಾನಕಾರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಾಕರ್ ಕಲಿಬಾಫ್, "ಶತ್ರುಗಳ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷ ನಡೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆಯು ಹೊಸ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದು, "ಇರಾನ್ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕದಿದ್ದರೆ, ಮುಂದಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಇರಾನ್ಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ.
