ಟ್ರಂಪ್ ಚೀನಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಸಾಥ್; ಅಪೆಕ್ ಸಭೆಗಿಲ್ಲ ಹಾಜರಾತಿ
ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕ್ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಶ್ವೇತಭವನದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 17, 2026 at 12:41 PM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಏಷ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಸಿಇಒ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕ್ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಕುರಿತು ಶ್ವೇತಭವನದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಶೆನ್ಜೆನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಟ್ರಂಪ್, ಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ಪುಟಿನ್ ನಡುವಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕ್ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಚೀನಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಂತೆ ಷರತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಬಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಾಯಕರ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಸಭೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಸರಣ ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಗಮನಹರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಏಷ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಪರಮಾಣು ನಿಶ್ಯಸ್ತ್ರೀಕರಣದ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ಚರ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ವಿಷಯ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಏಷ್ಯಾ ಭೇಟಿಗೆ ಮುನ್ನ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೊದಲು ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್ಗೆ ತೆರಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಆಸಿಯಾನ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ವಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್, ಭಾರತ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ನಾಯಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಕ್ವಾಡ್ ನಾಯಕರ ಮುಖಾಮುಖಿ ಶೃಂಗಸಭೆಯಾಗಿದ್ದು, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಸಭೆಯೂ ಹೌದು.
ಅಮೆರಿಕದ ಖಜಾನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಕಾಟ್ ಬೆಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾವರ್ಡ್ ಲಟ್ನಿಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರೂ ಏಷ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸದ ಭಾಗವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
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