ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಟ್ರಿಲಿಯನೇರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್
ಉದ್ಯಮಿ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯು 2019ರಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರಾಮ್ಕೊ ಕಂಪನಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಐಪಿಒ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ.
Published : June 13, 2026 at 1:23 PM IST
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್(ಅಮೆರಿಕ): ಜಗತ್ತಿನ ನಂ.1 ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಸಿಇಒ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಟ್ರಿಲಿಯನೇರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ರಾಕೆಟ್ ಕಂಪನಿ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ನ ಷೇರುಗಳು ಭಾರಿ ಜಿಗಿತ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ, ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವು ಈಗ $1.1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಷೇರುಗಳು 150 ಡಾಲರ್ನಿಂದ ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭಿಸಿ, ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ, 166.90 ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಕಂಪನಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 2.18 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ 135 ಡಾಲರ್ ಐಪಿಒ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ನ 555.6 ಮಿಲಿಯನ್ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 75 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ಇದು 2019ರಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರಾಮ್ಕೊ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಐಪಿಒ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ.
Rocketmaker SpaceX began trading on the Nasdaq Friday, boosting Elon Musk’s fortune to an estimated $1.1 trillion.— Forbes (@Forbes) June 12, 2026
The idea of anyone becoming a trillionaire seemed unfathomable even just a couple years ago.
Here's a closer look at Musk's race to the top:… pic.twitter.com/Frtg5RNzOx
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳು, ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ವಸಾಹತು ಸ್ಥಾಪನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಸ್ಕ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕ್ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು.
ಕಂಪನಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದ ಮಸ್ಕ್, ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಬಹು ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಕೆಲವೇ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚಂದ್ರ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಅದರಾಚೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರ ವಸಾಹತು ಯೋಜನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇತರ ವಸಾಹತುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವ ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಮತ್ತು ಓಪನ್ಎಐನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಆ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಕಂಪನಿಗೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರೂ, ಕಂಪನಿಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮೌಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಮಸ್ಕ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. 2025ರ ಆರಂಭದಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026ರ ನಡುವೆ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ 8.7 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನಷ್ಟ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಜಿಪ್2 ಮತ್ತು ಪೇಪಾಲ್ ಮಾರಾಟದ ಮೂಲಕ ಮಸ್ಕ್ ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಸುಮಾರು 200 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದರಲ್ಲದೇ, ಟೆಸ್ಲಾದಲ್ಲಿಯೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
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