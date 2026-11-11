ಹೊಸ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಐಸೆನ್ಕೋಟ್; ನೆತನ್ಯಾಹು ನೀತಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಪಣ
ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವೊಂದನ್ನು ರಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿರುವ ಐಸೆನ್ಕೋಟ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 11, 2026 at 2:07 PM IST
ಟೆಲ್ ಅವಿವ್ (ಇಸ್ರೇಲ್): ಐಸೆನ್ಕೋಟ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹೊಸ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ ಅನೇಕ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿ, ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಐಸೆನ್ಕೋಟ್ ಅವರಿಗೆ ಆರು ವಾರಗಳವರೆಗಿನ ಸಮಯವಿದೆ. ಐಸೆನ್ಕೋಟ್ ಅವರು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಶಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಮಧ್ಯಂತರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಸತ್ತು ಶಾಸನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬಲ್ಲದು. ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ ವಿರೋಧಿಗಳು ಈಗ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಸಕಾಂಗ ಅಧಿವೇಶನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಐಸೆನ್ಕೋಟ್ ಬಣವು ನೆತನ್ಯಾಹು ಮತ್ತು ಅವರ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿತು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಮಾಸ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 2023ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ರಂದು ನಡೆದ ದಾಳಿಗಳ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರಿ ನೇತೃತ್ವದ ಅಧಿಕೃತ ತನಿಖೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ನೆತನ್ಯಾಹು ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು ಸೇರಿವೆ. ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಸೂದೆಗಳು ಎಷ್ಟು ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ ಎಂಬುದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಬದ್ದತೆಯ ಮಾತು : ತಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟ ನೇರ ಪ್ರಚಾರದಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಐಸೆನ್ಕೋಟ್, ತಮ್ಮ ಗುರಿ ಕೇವಲ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇಸ್ರೇಲಿಗಳು ನಂಬಬಹುದಾದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಮತ ನೀಡಿದವರು ಮತ್ತು ನೀಡದವರು ಸೇರಿದಂತೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಆಳವಾದ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೆತನ್ಯಾಹು ಮತ ಕಳುವಿನ ಆರೋಪ: ಇದೇ ವೇಳೆ ಐಸೆನ್ಕೋಟ್, ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟಿರುವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಅರಬ್ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ತಮ್ಮ ವಾದವನ್ನು ನೆತನ್ಯಾಹು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಅರಬ್ ಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವುದಾಗಿ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ ಯಹೂದಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನು ಯಹೂದಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಹಮಾಸ್ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪು ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ, ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಅರಬ್ ಪಕ್ಷಗಳು ಪೂರೈಸಿದರೆ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಐಸೆನ್ಕೋಟ್ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಆದರೆ, ಐಸೆನ್ಕೋಟ್ ಈ ಆರೋಪ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನೆತನ್ಯಾಹು ಭಾಷಣ ದ್ವೇಷಪೂರಕ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
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