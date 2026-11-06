ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಬಹುಮತದ ಹಾದಿಯತ್ತ ಐಸೆನ್ಕೋಟ್: ನೆತನ್ಯಾಹು ಹಾದಿ ದುರ್ಗಮ
ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾದ ಗಾಡಿ ಐಸೆನ್ಕೋಟ್ ಅವರಿಗೆ ಅರಬ್ ಪಕ್ಷಗಳು ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಿಸಿರುವುದು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
Published : November 6, 2026 at 5:05 PM IST
ಜೆರುಸಲೆಮ್: ಇಸ್ರೇಲ್ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಗಾಡಿ ಐಸೆನ್ಕೋಟ್ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಡೆಯಲು, ನೂತನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನೆಸೆಟ್ (ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂಸತ್ತು) ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಬಹುಮತದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಐಸಾಕ್ ಹರ್ಜೋಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ವೇಳೆ ಅರಬ್ ಪಕ್ಷಗಳು ಗಡಿ ಐಸೆನ್ಕೋಟ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅ.27ರಂದು ನಡೆದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಾನಗಳ ಬಲಾಬಲ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಐಸೆನ್ಕೋಟ್ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಸ್ಥಾನಗಳ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರಿಗೆ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳು ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಹಾದಿ ದುರ್ಗಮವಾಗಿದೆ.
ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷವಾದ 'ಯುನೈಟೆಡ್ ತೋರಾ ಜುದಾಯಿಸಂ' (UTJ), ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯುಂಟಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.
ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಒಕ್ಕೂಟವು(ಮೈತ್ರಿ) ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಒಟ್ಟು 120 ಸ್ಥಾನಗಳ ನೆಸ್ಸೆಟ್ (ಸಂಸತ್)ನಲ್ಲಿ 53 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಐಸೆನ್ಕೋಟ್ ಅವರ ಬಣವು 48 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅರಬ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಅರಬ್ ಪಕ್ಷಗಳು 19 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ.
8 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 'ರಾಮ್' (Ra'am) ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅವರು ಐಸೆನ್ಕೋಟ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಹಮಾಸ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಶ್ಯಸ್ತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಐಸೆನ್ಕೋಟ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವನ್ನು ಸೇರಲು ಷರತ್ತುಗಳಾಗಿ ಮುಂದಿಟ್ಟಿರುವ ನಾಲ್ಕು ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಮನ್ಸೂರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅರಬ್ ನಾಗರಿಕರಾದ ನಾವು ಒಂದು ಸೇತುವೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸದಿರೋಣ. ನಮ್ಮನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳನ್ನಾಗಿಯೋ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರೋಣ" ಎಂದು ಹಮಾಸ್ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆ ಎಂದು ಖಂಡಿಸುವ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
11 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅರಬ್ ರಾಜಕೀಯ ಗುಂಪಾದ 'ಜಾಯಿಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್' (Joint List) ಕೂಡ ಐಸೆನ್ಕೋಟ್ ಅವರನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು "ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದ"ರ ನಡುವಿನ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಅದು ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ.
"ನಮ್ಮ ಜನರು ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದರು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಜಂಟಿ ಪಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯೂಸೆಫ್ ಜಬರೀನ್, ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಐಸೆನ್ಕೋಟ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ" ಎಂಬುದನ್ನೂ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
"ನಾವು 'ಒಳ್ಳೆಯದು' ಮತ್ತು 'ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು' ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ, ನಾವು 'ಕೆಟ್ಟದ್ದು' ಮತ್ತು 'ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದು' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ವಿಷಯಗಳ ನಡುವೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಜಬರೀನ್ ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ ಬಣವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಐಸೆನ್ಕೋಟ್ ಅವರ ಬಣವಾಗಲಿ, ನೆಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುಮತಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ 61 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ನ ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಐಸಾಕ್ ಅವರು ಗುರುವಾರ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದರು.
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