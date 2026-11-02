ನೇಪಾಳ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸುರಂಗ ತೊಡಿ 8 ಕೈದಿಗಳು ಪರಾರಿ, ಬಿಹಾರ ಗಡಿ ಬಳಿಕ ಸ್ಫೋಟ: ಭಾರತದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ತಪಾಸಣೆ
Nepal Jail Break: ಈ ಎರಡೂ ಘಟನೆಗಳು ಭಾರತದ ಗಡಿ ಭದ್ರತೆಗೆ ನೇರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಇಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
Published : November 2, 2026 at 1:50 PM IST
ಮೋತಿಹಾರಿ: ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಡೊಲ್ಪಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೈಲೊಂದರಿಂದ ಎಂಟು ಕೈದಿಗಳು ಸುರಂಗ ತೋಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ನೇಪಾಳದ ಜೋಗ್ಬಾನಿ ಗಡಿಯಲ್ಲಿನ ಬಿರಾತ್ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತ - ನೇಪಾಳ ಗಡಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಭಾರತೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿಶೇಷ ನಿಗಾ ಮತ್ತು ಕಣ್ಗಾವಲು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ಮುಕ್ತ ಗಡಿ ಮಾರ್ಗ ಬಳಕೆ ಆತಂಕ: ನೇಪಾಳದ ಡೊಲ್ಪಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೇಂದ್ರಸ್ಥಾನವಾದ ದುನೈನಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹದಿಂದ ಎಂಟು ಕೈದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೊಠಡಿಯ ನೆಲವನ್ನು ಅಗೆದು ಸುಮಾರು 4.63 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಸುರಂಗ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜೈಲಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಾರಿಯಾದ ಕೈದಿಗಳು ಸೆರೆಸಿಗದಂತೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತದ ಭೂಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ನುಸುಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕವಿದ್ದು, ಇದು ಗಡಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಹೊಸ ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮೋತಿಹಾರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಕ್ಸೌಲ್ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಮನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆನಂದ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೇಪಾಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ತನಿಖೆ: ಘಟನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನೇಪಾಳದ ಡೊಲ್ಪಾದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಚೇರಿಯ ತಂಡವೊಂದು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿದೆ. ನೇಪಾಳದ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಅನಿಲ್ರಾಜ್ ಗಿರಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೈದಿಗಳು ಜೈಲಿನ ಒಳಗಿನಿಂದ ಸುರಂಗವನ್ನು ತೋಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸುರಂಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ತೋಡಲಾಯಿತು, ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಿತು ಮತ್ತು ಜೈಲು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯ ಏಕೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕಷ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಪರಾರಿಯಾದ ಎಂಟು ಕೈದಿಗಳ ಪೈಕಿ ಐವರು, ಗಂಭೀರ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಪರಾಧಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಕಳ್ಳತನದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬಂಧಿತರಾಗಿದ್ದ ಇನ್ನೂ ಮೂವರು ಕೈದಿಗಳು ಕೂಡ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ - ಹೆಚ್ಚಿದ ಆತಂಕ: ಜೋಗ್ಬಾನಿ ಗಡಿಯ ಸಮೀಪ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸ್ಫೋಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ - ನೇಪಾಳ ಗಡಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಎಸ್ಎಸ್ಬಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ನಿರಂತರ ನಿಗಾ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆತರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬಿಹಾರದ ಪೂರ್ವ ಚಂಪಾರಣ್ ರಕ್ಸೌಲ್ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಮನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೋಗ್ಬಾನಿ ಗಡಿ ದಾಟುವ ತಾಣದಿಂದ ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಗೂ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಜೋಗ್ಬಾನಿ ಗಡಿಯು ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಈ ಸ್ಫೋಟವನ್ನು ಭಾರತದ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಲಾದ ಗಂಭೀರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಗಾಯ: ಈ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ನಜ್ವಾ ಖಾತೂನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾವ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಫೋಟವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿತ್ತು ಎಂದರೆ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಗಡಿಯ ಭಾರತೀಯ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿತೂರಿಯೊಂದರ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ : ಹಿರಿಯ ಉಪ-ನಿರೀಕ್ಷಕ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶರ್ಮಾ ನೇತೃತ್ವದ ನೇಪಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡಗಳು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಸ್ಫೋಟಕ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವರೂಪ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ತನಿಖೆಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು, ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಶ್ವಾನ ದಳವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಮಾಜವಿರೋಧಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ದೊಡ್ಡ ಪಿತೂರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿರಬಹುದೇ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಭದ್ರತಾ ತಜ್ಞರು ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸನ್ನದ್ಧ: ಈ ಎರಡೂ ಘಟನೆಗಳು ಭಾರತದ ಗಡಿ ಭದ್ರತೆಗೆ ನೇರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಘಟನೆಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕವಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಇಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಇಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಗಡಿಯಾಚೆಯಿಂದ ನಡೆಯಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ಚಲನವಲನಗಳು ಅಥವಾ ಅಹಿತಕರ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು, ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯ ಗಡಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಭದ್ರತಾ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
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