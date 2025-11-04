ETV Bharat / international

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುಂಖ್ವಾದಲ್ಲಿ ಉತ್ಖನನದ ವೇಳೆ 1,200 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪತ್ತೆ!

ಈ ಪ್ರದೇಶ ಶಿಲಾಯುಗ, ಅಲೆಗ್ಸಾಂಡರ್​ ಅವಧಿ, ಬೌದ್ಧಧರ್ಮ, ಹಿಂದೂ ಶಾಹಿ ರಾಜವಂಶ, ಗ್ರೀಕ್ ಯುಗ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಹಲವು ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

eight-new-ancient-sites-discovered-across-paks-khyber-pakhtunkhwa
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
author img

By PTI

Published : November 4, 2025 at 3:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಪೇಶಾವರ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ): ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಾಯುವ್ಯದ ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುಂಖ್ವಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉತ್ಖನನದ ವೇಳೆ 8 ಹೊಸ ಪುರಾತನ ಸ್ಥಳಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, 1,200 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಸಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನವೊಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

ಧರ್ಮಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ ಕುರಿತು ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುಂಖ್ವಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಸ್ವಾತ್​ನಿಂದ ತಕ್ಷಿಲಾದವರೆಗೆ ಈ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುಂಖ್ವಾ ಪುರಾತತ್ವ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಪುರಾತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ವೇಳೆ ಬರಿಕೋಟ್​​ ಸ್ವಾತ್​ನಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಅಂದಾಜು 1,200 ವರ್ಷದ ದೇಗುಲ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕತೆ ಪರಂಪರೆಯ ಕುರಿತು ಅಪರೂಪದ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ.

ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ದೇಗುಲ ಪತ್ತೆ: ಇಟಾಲಿಯನ್​ ಪುರಾತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಡಾ ಲುಕ್​ ಮಾತನಾಡಿ, ಪುರಾತನದ ಬಜಿರಾ ಇಂದಿನ ಬರಿಕೋಟ್​ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಖನನ ವೇಳೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ದೇಗುಲ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾತ್​ ನದಿವರೆಗೆ ಈ ಉತ್ಖನನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಫರ್​ ವಲಯ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಈ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯ ಖೈಬರ್​ ಪಾಥ್​ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 400 ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶದ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ಖನನ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜೂನ್​ 1ರಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವೃತ್ತಿಪರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಹಲವು ಕಡೆ ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯ ಸಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಈ ತಾಣಗಳು ಇತಿಹಾಸಪೂರ್ವ ಕಾಲದಿಂದ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜನವಸತಿಯಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಜ್ನವಿಡ್ ಯುಗದ ಹಿಂದಿನ ಕೋಟೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಖೈಬರ್​ ಪುಖ್ತುಂಖ್ವಾ ಪ್ರದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಸುಮಾರು 50 ಪುರತಾತ್ವ ತಾಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಅಲೆಗ್ಸಾಂಡರ್​ ಅವಧಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್​ ಅವಧಿವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಪತ್ತೆಯಾದ ಸ್ಥಳಗಳು ಶಿಲಾಯುಗದ ಮೂಲಕ ಅಲೆಗ್ಸಾಂಡರ್​ ಅವಧಿ, ಬೌದ್ಧಧರ್ಮ, ಹಿಂದೂ ಶಾಹಿ ರಾಜವಂಶ, ಗ್ರೀಕ್ ಯುಗ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಇದು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಗಮನಾರ್ಹ ನಿರಂತರತೆಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಸ್ವಾತ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಟೋಕರ್ದಾರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ಖನನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಕಾಲದ ಗಮನಾರ್ಹ ಪುರಾತತ್ತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅವಶೇಷಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.

ಅನೇಕ ಬುದ್ಧ ಪ್ರತಿಮೆ ಮತ್ತು ಸ್ತೂಪ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳವು ಬೌದ್ಧ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಕೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದ ಮೊನೆಸ್ಟರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಗಾಂಧಾರ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭವ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾತ್ ಕಣಿವೆಯ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರಿದೆ.

ಪುರಾತತ್ತ್ವಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ತಾಣವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಪರಂಪರೆಯ ಆಸ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿವೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ 3,730 ನಾಣ್ಯಗಳು: ಫಣಿಗಿರಿ ಬೌದ್ಧ ದೇವಾಲಯದ ಉತ್ಖನನದ ವೇಳೆ ನಿಧಿ ಪತ್ತೆ

TAGGED:

KHYBER PAKHTUNKHWA
EXCAVATIONS IN KHYBER PAKHTUNKHWA
ANCIENT SITES DISCOVERED IN PAK
EXCAVATIONS IN PAKISTAN
EXCAVATIONS IN KHYBER PAKHTUNKHWA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆದ್ದ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ವಜ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಿಂದ ಬಂಪರ್​ ಗಿಫ್ಟ್​!

29 ಕಿಮೋಥೆರಪಿ, 3 ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾರಕ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ ಗೆದ್ದ 83ರ ಅಜ್ಜಿ

ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ SUVಯ ಮೊದಲ ಟೀಸರ್​ ರಿಲೀಸ್​: ಕುದುರೆಗಳ ಜೊತೆ ನ್ಯೂ ಲುಕ್​ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಹೊಸ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್: ಐಫೋನ್​ ‘ಏರ್​’ಗಿಂತ ‘ಮೋರ್​ ಸ್ಲಿಮ್​’!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.