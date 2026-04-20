ತನ್ನದೇ 7 ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ 8 ಮಂದಿಯನ್ನು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಂದ! ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ
ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಏಳು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : April 20, 2026 at 5:09 PM IST
ಲೂಸಿಯಾನ(ಅಮೆರಿಕ): ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಏಳು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಲೂಸಿಯಾನಾ ರಾಜ್ಯದ ಶ್ರೆವ್ಪೋರ್ಟ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹತ್ಯೆಗೈದ ನಂತರ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಆರೋಪಿ ಎಲ್ಕಿನ್ಸ್ನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹತ್ಯೆಯಾದ ಮಕ್ಕಳು 1 ರಿಂದ ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರು. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಏಳು ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ನಂತರ ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಸತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಗಾಯಗೊಂಡ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಯ ಪತ್ನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಕಿನ್ಸ್ ಪರಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದರು ಎಂದು ಶ್ರೆವೆಪೋರ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ವಕ್ತಾರ ಕ್ರಿಸ್ ಬೋರ್ಡೆಲಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪಿ ಎಲ್ಕಿನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ದಂಪತಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆವಾಗು ಬಗ್ಗೆ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆತ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದನು. ಎಲ್ಕಿನ್ಸ್ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದರು ಎಂದು ಸಂಬಂಧಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೌನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲಾದ ಎರಡು ಮನೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ವಾಸಿಸುವ ಲಿಜಾ ಡೆಮ್ಮಿಂಗ್ ಅವರ ಮನೆಯ ಭದ್ರತಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಓಡಿಹೋಗುವ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಎರಡು ಗುಂಡುಗಳ ಶಬ್ದ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
ಲೂಸಿಯಾನ ಗವರ್ನರ್ ಜೆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೆವೆಪೋರ್ಟ್ನವರಾದ ಯುಎಸ್ ಹೌಸ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೈಕ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಘಟನೆಯಿಂದ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ರಮವನ್ನು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮೃತಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕ್ಯಾಡ್ಡೋ ಪ್ಯಾರಿಷ್ ಕರೋನರ್ ಕಚೇರಿ ಭಾನುವಾರ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗದ ಹಾನಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಪ್ಯಾರಿಷ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕೀಲರ ಕಚೇರಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
2024ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಾಗೋ ಉಪನಗರದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಜನರು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಿಂದ ಹತ್ಯೆಯಾದ ನಂತರ ಯುಎಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕ ಸಾಮೂಹಿಕ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ಎ ಟುಡೇ ಈಶಾನ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
