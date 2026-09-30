ಹಿಂದೂ ಗುಂಪಿನ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ; ಐಫೆಲ್ ಟವರ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನನ್ನು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ
ಸೊಸೈಟಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಯಿಟೇಷನ್ ಡಿ ಲಾ ಟೂರ್ ಐಫೆಲ್ನ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಬ್ರಾಂಕೊ ರುಯಿವೋ ಅವರನ್ನು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ
Published : September 30, 2026 at 11:02 AM IST
ಪ್ಯಾರಿಸ್ (ಫ್ರಾನ್ಸ್): ಪ್ಯಾರಿಸ್ನ ಐಫೆಲ್ ಟವರ್ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುಂಪೊಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದ್ದ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಐಫೆಲ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವು ಲೋಪಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ನಡೆಸಿದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿತ್ತು. ಸೊಸೈಟಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಯಿಟೇಷನ್ ಡಿ ಲಾ ಟೂರ್ ಐಫೆಲ್ನ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಬ್ರಾಂಕೊ ರುಯಿವೋ ಅವರನ್ನು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. 2018ರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ರುಯಿವೋ ಅವರನ್ನು ಐಫೆಲ್ನ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಪ್ಯಾರಿಸ್ನ ಐಕಾನಿಕ್ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 7 ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ತಾರತಾಮ್ಯದ ನೀತಿ ಸ್ವೀಕರಾರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಡೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ರಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಟವರ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒಂದು ದಿನ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು.
ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗಾಗಿ ಬೋಚಾಸನವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಅಕ್ಷರ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸ್ವಾಮಿನಾರಾಯಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ (BAPS) ತಂಡ ಪ್ಯಾರಿಸ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಈ ನಿಯೋಗ ಐಫೆಲ್ ಟವರ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ, ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿ, ಐಫೆಲ್ ಟವರ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದದಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತು.
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಅಕ್ಷರ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸ್ವಾಮಿನಾರಾಯಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಟವರ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಿನ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಕೇವಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸೌಜನ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಭೇದದ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿನ ಮನವಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ದಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತೆ ತಾವು ಕೋರಿರುವುದಾಗಿ ಎಸ್ಇಟಿಇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏರಿಯಲ್ ವೈಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ 137 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಈ ಗೋಪುರವನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಯಲ್ಲ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕದ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ನೌಕರರು ನಡೆಸಿದ ಮುಷ್ಕರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, 2024ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು.
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