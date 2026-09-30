ETV Bharat / international

ಹಿಂದೂ ಗುಂಪಿನ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ; ಐಫೆಲ್​ ಟವರ್​ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನನ್ನು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ

ಸೊಸೈಟಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಲೋಯಿಟೇಷನ್ ಡಿ ಲಾ ಟೂರ್ ಐಫೆಲ್​ನ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಬ್ರಾಂಕೊ ರುಯಿವೋ ಅವರನ್ನು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ

eiffel-tower-chief-to-step-down-after-exclusion-of-female-staff-during-hindu-delegation-visit
ಐಫೆಲ್​ ಟವರ್​ (Xinhua/Bai Xuefei/IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 30, 2026 at 11:02 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಪ್ಯಾರಿಸ್ (ಫ್ರಾನ್ಸ್​): ಪ್ಯಾರಿಸ್​ನ ಐಫೆಲ್​ ಟವರ್​ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುಂಪೊಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದ್ದ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಐಫೆಲ್​ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವು ಲೋಪಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ನಡೆಸಿದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿತ್ತು. ಸೊಸೈಟಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಲೋಯಿಟೇಷನ್ ಡಿ ಲಾ ಟೂರ್ ಐಫೆಲ್​ನ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಬ್ರಾಂಕೊ ರುಯಿವೋ ಅವರನ್ನು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. 2018ರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ರುಯಿವೋ ಅವರನ್ನು ಐಫೆಲ್​ನ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಪ್ಯಾರಿಸ್​ನ ಐಕಾನಿಕ್​ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 7 ಮಿಲಿಯನ್​ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ತಾರತಾಮ್ಯದ ನೀತಿ ಸ್ವೀಕರಾರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಡೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 7ರಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಟವರ್​ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒಂದು ದಿನ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು.

ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗಾಗಿ ಬೋಚಾಸನವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಅಕ್ಷರ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸ್ವಾಮಿನಾರಾಯಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ (BAPS) ತಂಡ ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಈ ನಿಯೋಗ ಐಫೆಲ್ ಟವರ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ, ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿ, ಐಫೆಲ್ ಟವರ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದದಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತು.

ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಅಕ್ಷರ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸ್ವಾಮಿನಾರಾಯಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಟವರ್‌ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಿನ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಕೇವಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸೌಜನ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಭೇದದ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿನ ಮನವಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ದಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್​ ಪ್ರೆಸ್​ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತೆ ತಾವು ಕೋರಿರುವುದಾಗಿ ಎಸ್​ಇಟಿಇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏರಿಯಲ್ ವೈಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ 137 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಈ ಗೋಪುರವನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಯಲ್ಲ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕದ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ನೌಕರರು ನಡೆಸಿದ ಮುಷ್ಕರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, 2024ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಪ್ಯಾರಿಸ್​​ನ ಲೌವ್ರೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿದ್ದ ನೆಪೋಲಿಯನ್​ ಕಾಲದ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಆಭರಣಗಳು ಕಳವು

TAGGED:

EIFFEL TOWER CHIEF TO STEP DOWN
PATRICK BRANCO RUIVO
ಐಫೆಲ್​ ಟವರ್​ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ
ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ
EIFFEL TOWER HINDU DELEGATION VISIT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.