ಪೂರ್ವ ಕಾಂಗೋದಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಾರಿ ಎಬೋಲಾ ಅಟ್ಟಹಾಸ; ಕನಿಷ್ಠ 131 ಮಂದಿ ಸಾವು
ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ಕಾಂಗೋ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಬೋಲಾ ರೋಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ 131 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 19, 2026 at 4:23 PM IST
ಕಾಂಗೋ: ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ಕಾಂಗೋ ದೇಶದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಬೋಲಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ 131 ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಂಕಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕಾಂಗೋ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಇಂದು (ಮಂಗಳವಾರ) ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ ರೋಜರ್ ಕಂಬಾ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ 131 ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. 513 ಶಂಕಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಇವು ಶಂಕಿತ ಸಾವುಗಳು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಬೋಲಾ ರೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಿಸಿದ WHO: ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿರುವ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಎಬೋಲಾ ರೋಗವನ್ನು ದಿಢೀರ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಳಜಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಭಾನುವಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲ: ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ದೃಢಪಟ್ಟ ಎಬೋಲಾ ರೋಗವು ಇದರ ಅಪರೂಪದ ರೂಪಾಂತರ ಬುಂಡಿಬುಗ್ಯೊ ವೈರಸ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಮೋದಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ಲಸಿಕೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಕಾಂಗೋ ಮತ್ತು ಉಗಾಂಡಾದಲ್ಲಿ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಬೋಲಾ ಸೋಂಕಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಏಕಾಏಕಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದರೂ, ಬುಂಡಿಬುಗ್ಯೊ ವೈರಸ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಇದು ಮೂರನೇ ಬಾರಿ.
ಉತ್ತರ ಕಿವುವಿನ ಬಂಡುಕೋರರ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿರುವ ಗೋಮಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಬುನಿಯಾ, ಮೊಂಗ್ಬ್ವಾಲು, ಬುಟೆಂಬೊ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಕುಂಡೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೃಢಪಟ್ಟಿವೆ.
ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಟೆಡ್ರೊಸ್ ಅಧಾನೊಮ್ ಘೆಬ್ರೆಯೆಸಸ್ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಜಿನೀವಾದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಎಬೋಲಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗ ಮಂಗಳವಾರ ತುರ್ತು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಕರೆದು ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಕುರಿತು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತಕ್ಕಿದೆಯೇ ಆತಂಕ?: ಈ ಮಧ್ಯೆ ಏಮ್ಸ್ ಬಿಲಾಸ್ಪುರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಎನ್.ಕೆ.ಅರೋರಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನರು ಭಯಭೀತರಾಗಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡದ ರೋಗ ಅಥವಾ ವೈರಸ್. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ರೋಗ ಇರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಇದು ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಜನರು ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಉಗಾಂಡಾ ಮತ್ತು ಕಾಂಗೋದಂತಹ ದೇಶಗಳಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಈ ರೋಗ ಜ್ವರ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಹದ ನೋವುಗಳಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೈರಲ್ ಕಾಯಿಲೆಯಂತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಗ ತೀವ್ರಗೊಂಡಂತೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗಬಹುದು. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ರಕ್ತಸ್ರಾವದಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವವರೆಗೆ ವೈರಸ್ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ. ರೋಗಿ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ವೈರಸ್ ಹರಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
