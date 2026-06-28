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ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ 6.2 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ: ದೆಹಲಿ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲೂ ಕಂಪನದ ಅನುಭವ

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ 6.2 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪವಾಗಿದ್ದರೆ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ್​, ದೆಹಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕಂಪನದ ಅನುಭವಾಗಿದೆ.

Representational Image
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 28, 2026 at 7:53 AM IST

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ಕಾಬೂಲ್​ (ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ): ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಜೊತೆಗೆ 6.2 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪನ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ದೆಹಲಿ-ಎನ್‌ಸಿಆರ್ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ, ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ಚಂಡೀಗಢ ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕಂಪನದ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ.

ಈ ಕಂಪನವು ಕಣಿವೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಜೀವಹಾನಿ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗೆ ಹಾನಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂಕಂಪಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಂದ್ರ (NCS) ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಜೆ 7:04 ಕ್ಕೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು 215 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್​ ಆಳದಲ್ಲಿದೆ. ಈಶಾನ್ಯ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಜುರ್ಮ್‌ನಿಂದ 43 ಕಿ.ಮೀ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇತ್ತ ಭಾರತದ ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ, ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕಂಪನದ ಅನುಭವವಾದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಓಡಿಬಂದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ.

X ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂಕಂಪಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಂದ್ರವು, ಸಂಜೆ 7:04 ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ 215 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು NCS ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದೆ.

ಭೂಕಂಪ ವಲಯ ವಿನಲ್ಲಿರುವ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ, ಕಂಪನದ ನಂತರ ಜನರು ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕುರ್ಚಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದರು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಹೇಳಿದರು.

"ಕುರ್ಚಿ ನಡುಗಿತು... ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ..." ಎಂದು ಅವರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಬುಧವಾರ ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ ಅವಳಿ ಭೂಕಂಪಗಳ ನಂತರ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ 900ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಇನ್ನೂ ಅವಶೇಷಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 7.2 ಮತ್ತು 7.5 ತೀವ್ರತೆಯ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರಲ್ಲಿ 28 ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಪ್ರಜೆಗಳು, ಐವರು ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶದವರು, ಇಬ್ಬರು ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ನರು, ಏಳು ಚೀನಿ ಪ್ರಜೆಗಳು, ಓರ್ವ ಚಿಲಿಯ ಮತ್ತೋರ್ವ ಇಟಾಲಿಯನ್-ವೆನೆಜುವೆಲಾದವರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 85 ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಪ್ರಜೆಗಳು ಮತ್ತು 119 ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶದವರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಭೂಕಂಪ - ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 235ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ: 4300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ: ಮುಂದುವರಿದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

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