ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ 5.2 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ: ಭಯಭೀತಗೊಂಡ ಜನ
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಭೂಕಂಪನಶೀಲ ಸಕ್ರಿಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ
By ANI
Published : November 21, 2025 at 7:09 AM IST
ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ 5.2 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂಕಂಪಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಭೂಕಂಪದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು 135 ಕಿ.ಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು NCS ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಆಳವಿಲ್ಲ ಭೂಕಂಪಗಳು ಭಾರಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ: ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಾವು- ನೋವಿನ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಳವಿಲ್ಲದ ಭೂಕಂಪಗಳು ಆಳವಾದ ಭೂಕಂಪಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಳವಿಲ್ಲದ ಭೂಕಂಪಗಳಿಂದ ಬರುವ ಭೂಕಂಪನ ಅಲೆಗಳು ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಕಡಿಮೆ ದೂರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಲವಾದ ಭೂ ಕಂಪನ ಮತ್ತು ರಚನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾವು - ನೋವುಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.
ಇವು ಭೂಕಂಪಶೀಲ ಸಕ್ರಿಯ ವಲಯಗಳು: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಭೂಕಂಪನಶೀಲ ಸಕ್ರಿಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಯುರೇಷಿಯನ್ ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು ಸಂಧಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಬಲವಾದ ಭೂಕಂಪಗಳ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ವಿಶ್ವದ ಭೂಕಂಪನಶೀಲ ಸಕ್ರಿಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಘರ್ಷಣೆಯ ಒಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪನಗಳು ಹೆಚ್ಚು: ಈ ಘರ್ಷಣೆ ವಲಯವು ದೇಶವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಭೂಕಂಪಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗುರಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ್, ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುಂಖ್ವಾ ಮತ್ತು ಗಿಲ್ಗಿಟ್ - ಬಾಲ್ಟಿಸ್ತಾನ್ ನಂತಹ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಯುರೇಷಿಯನ್ ಫಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಸಿಂಧ್ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಭಾರತೀಯ ತಟ್ಟೆಯ ವಾಯುವ್ಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭೂಕಂಪನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅನುಭವ ಹಾಗೂ ವರದಿಗಳು ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ್ ಅರೇಬಿಯನ್ ಮತ್ತು ಯುರೇಷಿಯನ್ ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ತಟ್ಟೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಕ್ರಿಯ ಗಡಿಯ ಬಳಿ ಇದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಫಲಕ ವಾಯುವ್ಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪಂಜಾಬ್ ನಂತಹ ಇತರ ದುರ್ಬಲ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಭೂಕಂಪನ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಸಿಂಧ್, ಕಡಿಮೆ ಪೀಡಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಸ್ಥಳದಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ.
ಸೋಮವಾರ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನಡುಗಿದ್ದ ಭೂಮಿ: ನವೆಂಬರ್ 17 ರಂದು ಚೀನಾದ ಕ್ಸಿನ್ಜಿಯಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ 4.4 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂಕಂಪಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಂದ್ರ (NCS) ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಭೂಕಂಪವು 10 ಕಿಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು.
ಚೀನಾದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಾನವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭೂಕಂಪನ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಭೂಕಂಪನ ಬೆಲ್ಟ್ಗಳಾದ ಸರ್ಕಮ್-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಭೂಕಂಪನ ಬೆಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಮ್-ಇಂಡಿಯನ್ ಭೂಕಂಪನ ಬೆಲ್ಟ್ ನಡುವೆ ಚೀನಾ ದೇಶವಿದೆ. ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಭಾರತೀಯ ಪ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಫಿಲಿಪೈನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಚೀನಾ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಭೂ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದರು.
