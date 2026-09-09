ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 5.3 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ
ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ 5.3 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ನಡುಗಿರುವುದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.
Published : September 9, 2026 at 7:37 AM IST
ಕಠ್ಮಂಡು(ನೇಪಾಳ): ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ನಲುಗಿರುವ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಭೂಕಂಪ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಜನರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ನೇಪಾಳದ ವಾಯುವ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ 5.3 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ಕಠ್ಮಂಡುವಿನಿಂದ ವಾಯುವ್ಯಕ್ಕೆ 375 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲೋಮಂಥಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂಕಂಪ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 9.53ಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದೆ. ಈ ಕಂಪನದಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ನೆರೆಯ ಮನಾಂಗ್, ಡಾಲ್ಪ್ ಮತ್ತು ಮಯಾಗ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಭೂಮಿ ನಡುಗಿರುವುದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ನೇಪಾಳದ ಉತ್ತರ-ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಮುಸ್ತಾಂಗ್ ಸುಮಾರು 250 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ನೇಪಾಳ-ಟಿಬೆಟ್ ಗಡಿಯ ಬಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹಿಮಪಾತದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಭೋಟೆಕೋಶಿ ನದಿಯು ಮಣ್ಣು, ಕಲ್ಲುಬಂಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದಿತ್ತು. ನೂರಾರು ಮನೆಗಳು, ವಾಹನಗಳು, ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ನೇಪಾಳದ ಹಲವೆಡೆ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು.
ಮಂಗಳವಾರದವರೆಗೆ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 1,357ಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದು, 5,326ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಇನ್ನೂ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಗಂಡಕಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಪರ್ಬತ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಿಮ್ರುಂಗ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಿ ನೀರು ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದು, ಕಾಲಿಗಂಡಕಿ ಸಂಗಮದವರೆಗಿನ ಕೆಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಮುನ್ನೆಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಿಮ್ರುಂಗ್ ನದಿಯಲ್ಲಿನ ಹರಿವಿನ ಅಡಚಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರವಾಹದ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರವಾಹ ಮುನ್ಸೂಚನಾ ವಿಭಾಗವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಿದೆ.
ಪರ್ಬತ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕಿಮ್ರುಂಗ್ ನದಿಯು ಮೋದಿ ನದಿಯ ಉಪನದಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆಳಭಾಗದ ನದಿ ತೀರ ಪ್ರದೇಶದ ನಯಾಪುಲ್, ಬಿರೆಥಾಂಟಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವಂತೆ ಪ್ರವಾಹ ಮುನ್ಸೂಚನಾ ವಿಭಾಗವು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
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